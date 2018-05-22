الحارس المُحمدي يُعلن رحيله عن نومانثيا الإسباني

هسبورت - عمر الشرايبي*

أَعلن الحارس الدولي المغربي منير المحمدي، الاثنين، رحيله عن فريق نومانثيا الإسباني لكرة القدم قبل جولتين من نهاية الموسم، ليشد الرحال إلى المغرب من أجل الدخول في المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي انطلاقا من الخميس المقبل، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

وودّع المحمدي زملاءه وجماهير فريق "نومانثيا" عبر رسالة نشرها عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "بعد أربع سنوات، مرحلة جميلة في حياتي، لن أنساها أبدا.. سأظل أساندكم من بعيد. شكرا للجميع"، في تلميح إلى نهاية القصة التي تربط الحارس الدولي المغربي مع النادي الإسباني، بعد أن رفض تجديد عقده الذي ينتهي متم يونيو المقبل.

وفي وقت رفض المحمدي كشف وجهته المقبلة والعروض التي توصّل بها، يرغب حارس "عرين الأسود" في التركيز على المحطة المقبلة رفقة المنتخب الوطني، على بعد أقل من شهر من نهائيات "مونديال 2018"، والتي قد تشكل فرصة أمامه لرفع أسهمه داخل سوق "الميركاتو" وجلب اهتمام أندية أوروبية كبرى للتعاقد معه.

تجدر الإشارة إلى أن منير المحمدي فقد التنافسية ومكانته الرسمية رفقة "نومانثيا" منذ مشاركته مع المنتخب المغربي في نهائيات "كان 2017" في الغابون، إذ لم يشارك سوى في ثلاث مباريات هذا الموسم في إسبانيا، منها مباراتان أمام ريال مدريد ضمن مسابقة كأس الملك، إلا أن ذلك لم يؤثر على دخوله ضمن قائمة الـ23 لاعبا التي وجه لها الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار الدعوة من أجل خوض "مونديال 2018".

وعن فقدانه التنافسية وغيابه المنتظم عن التشكيلة الأساسية لفريقه نومانثيا الإسباني، كان المحمدي قال في تصريح لـ"هسبورت"، في منتصف مارس الماضي: "هذا الأمر لا يؤثر على نفسيتي، على اعتبار أنني أتدرّب بشكل متواصل من أجل أن أكون في أفضل ظروف الحضور البدني، وتقديم كل ما في وسعي من أجل المنتخب الوطني".

منير المحمدي، وقبل أقل من شهر عن المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني في نهائيات "مونديال 2018"، أمام المنتخب الإيراني، لم يبد تخوّفه من خوض هذه التظاهرة الكروية الكبرى، إذ تابع في حديثه للجريدة: "لا وجود لرهبة أو خوف قبل "المونديال"، فأنا أتطلع للذهاب إلى روسيا من أجل مواصلة الحلم الذي اشتغلنا جميعا بجهد من أجل تحقيقه".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com