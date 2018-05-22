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كُتّاب وآراء
نتائج مباريات البطولة تثير "استغراب" الركراكي
استغرب وليد الركراكي، مدرب الفتح الرياضي، من بعض النتائج، التي انتهت بها بعض مباريات الجولات الأخيرة من دوري "اتصالات المغرب" للمحترفين.
وقال الركراكي، في تصريحات صحفية "غابت الروح الرياضية في المباريات الأخيرة، وكمثال على ذلك الطريقة التي أنهى بها المغرب التطواني الموسم، والنتائج السلبية التي حقق، مباشرة بعد ضمان البقاء، وسأتحدث مع عبد المالك أبرون، بهذا الخصوص".
وأضاف "أستغرب من فوز شباب الحسيمة في المباراة الأخيرة أمام اتحاد طنجة، فريقنا قام بدوره كاملا، وأنهينا الموسم في المركز الرابع، وهو مركز مشرّف، كما أننا لعبنا بروح رياضية، وكنا دائما نبحث عن النتائج الإيجابية".
من جهتها أبدت إدارة فريق المغرب التطواني استيائها من تصريحات الركراكي، إذ اعتبر عبد المالك أبرون رئيس فريق "الحمامة البيضاء" أن مثل هذه التصريحات تثير الفتنة، مؤكدا تقدمه بشكوى للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما راسل إدارة الفتح، من أجل الاستفسار عن تصريحات الركراكي.