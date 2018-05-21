نيبت وبودربالة يلتقِيان سوكر .. والمغرب يواجه "ضغوط ترامب"

هسبورت - محمد أمين متبار*

الْتقى عزيز بودربالة ونور الدين النيبت، نجما المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 1986 و1998 على التوالي، اليوم الاثنين، في زغرب في كرواتيا، نجم الكرة الكرواتية السابق داكور سوكير، هداف "مونديال 98"، ورئيس اتحاد كرواتيا لكرة القدم حاليا، بغرض الترويج لملف ترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026.

ويندرج لقاء كل من بودربالة والنيبت ونوال المتوكل، أعضاء لجنة ترشح المغربي لتنظيم "مونديال" 2026، في إطار الحملة التي دشنتها جامعة الكرة بتنسيق مع لجنة ترشح المغرب، إذ تستغل الأسماء المذكورة تاريخها الكروي والرياضي من أجل الترويج للمغرب، كوجهة مقبلة لكأس العالم.

وشدّت المتوكل وبودربالة والنيبت ومنصف بلخياط وفوزي لقجع، رئيس الـFRMF، وأسماء أخرى منذ قرابة الشهرين الرحال إلى عدد مهم من العواصم العالمية من أجل التعريف بالملف المغربي، وكسب تعاطف بعض الاتحادات مع العرض المغربي، حيث حطت "موروكو 2026" الرحال في القارات الخمس.

وصعد المغرب من وتيرة لقاءاته مع مسؤولين عن الشأن الكروي في عدد من دول العالم خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة في إفريقيا وأوروبا، في محاولة لتثبيت دعم الاتحادات التي كانت قد أعربت عن دعمها للمغرب من جهة، ومحاولة التقليل من وقع التصريحات، التي وصفت بـ"العنصرية" من قبل دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من جهة ثانية.

وتعرض لجنة "تاسك فورس"، التي أسند لها الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة تفقد البنيات التحتية للدول المرشحة وتحضير تقييم شامل ومدقّق لملفات المرشحين وتنقيطها، حصيلة عملها في 29 من ماي الجاري، على أن يدخل الملفان الأمريكي والمغربي في حال تجاوزهما هذه العقبة، مرحلة التصويت في 13 من يونيو المقبل، من قبل 207 اتحادات كروية منضوية تحت لواء "فيفا"، وتملك حق التصويت.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com