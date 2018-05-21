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الرئيسية | رياضة | مائدة إفطار رمضاني تجمع الملك والأبطال زعيتر

مائدة إفطار رمضاني تجمع الملك والأبطال زعيتر

مائدة إفطار رمضاني تجمع الملك والأبطال زعيتر
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 ماي 2018 - 21:05

تقاسم الإخوة زعيتر، أبطال العالم في فنون الحرب المختلطة، مائدة الإفطار في أول أيام رمضان مع الملك محمد السادس في قصره بالرباط.

وأورد أبو بكر زعيتر، في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه سعيد بهذه المناسبة التي جمعته بالجالس على عرش المملكة.

وقال زعيتر مخاطبا الملك: "كم هو فخر وشرف لنا أن نشارككم إفطاركم على مائدتكم الكريمة في شهر الخير والفضيلة".

وزاد "كما أننا لا نجد الكلمات الصائبة والعبارات الموفية لشكر كرمكم وجزيل عطائكم وحسن رعايتكم السامية وقد هيئتم لنا أطيب وأجمل الأجواء للإستعداد للنزالات القادمة في بلادنا ومسقط رأسنا، وماطاب لنا ذلك كله إلا بجواركم والقربِ منكم".

واسترسل "أسأل الله أن يوفقنا ماحيِينا لرفع راية بلادنا وإبقائها خفاقة شامخة فوق رؤوسنا. أدام الله صحتكم وأطال عمركم نحبكم يا ملكنا وسيدنا".

وبعد زعيتر أول مغربي يوقع عقدا احترافيا مع بطولة القتال غير المحدود، المعروفة اختصارا بـ"UFC"، والتي تعتبر أهم بطولة عالمية لهذه الرياضة القتالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - حلا الاثنين 21 ماي 2018 - 21:12
ماعرفتش الملك ضعاف بزاف.صراحة مزيان ينقص. السمنة هي سبب كل الامراض.ماكاين ماحسن من الرشاقة ويتمتع الانسان بصحة جيدة.الله يرزق الجميع الصحة والعافية.
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59
2 - karim الاثنين 21 ماي 2018 - 21:16
عاش ملكنا الحبيب الله احفظو لينا يا ربي
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57
3 - sam الاثنين 21 ماي 2018 - 21:21
تلقا بدر هاري كيموت بالغيرة والحسد ههههههههههههههه
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-14
4 - Nada الاثنين 21 ماي 2018 - 21:23
سعداتكم والله انا كنحلم مرة نشوف الملك عن قرب ونتكلم معاه .. الله يحفظك وينصرك ملكنا نحبك جميعا
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7
5 - oujdi HM 34 الاثنين 21 ماي 2018 - 21:24
السلام عليكم
انا لي بغيت نقول ان زعيتر او رباعتو ممحتاجينش لهاد العرضة كانت تكون مزيانة لوكان كانت مع أيتام او فقراء او ذو الاحتياجات المهم امير المأمنين الله اعلم انا بعدا ......ما كتخرجش من فمي تقيلة علية
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-5
6 - إلياس الاثنين 21 ماي 2018 - 21:28
هؤلاء الشباب من أبناء الحسيمة و يرفعون علم الوطن في أنحاء العالم ... ولا أحد يقول عنهم إنفصاليين ... الله الوطن الملك ... عااااش الشعب .. الحرية للمعتقلين
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8
7 - فوزية الاثنين 21 ماي 2018 - 21:36
عاش ملكنا ومتعه الله بالصحة والعافية وأنا حبه في الله ولا شك أن الإخوان رفقة طيبة وفقهم الله جميعا
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8
8 - علي الاثنين 21 ماي 2018 - 21:37
عاش الملك و الاسرة الكريمة اللهم وارزقه العفو والعافية
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6
9 - علي الاثنين 21 ماي 2018 - 21:37
عاش الملك و الاسرة الكريمة اللهم وارزقه العفو والعافية
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2
10 - bhhhh الاثنين 21 ماي 2018 - 21:47
هنا في بلجيكا ملك يفتح قصريه 2 لجميع الناس بدون تمييز مرتان في السنة ويمكنك التسكع فيه كيفما تريد فمن هو أحق ان يكون بمحبوب الشعب
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-2
11 - النقش على الخشب الاثنين 21 ماي 2018 - 21:55
تبارك على ولاد الشعب جابوها من الصفر ،بدراعهم تحية كبيرة للمغاربة اللي فيهم النفس وخا البلاد عطات غير للخونة وصحاب النقش على "الخشب" كيجيبو العز والنصر للمغرب عارفين بحق الوطن ،الله يكمل عليكم بخير.(بطل سابق)
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1
12 - خالييد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:01
لماذا لا يدعو القصر الملكي شخص واحد و زوجته و اولاده من كل مدينه و تكون بالقرعه او دعوه الناس من الاحياء الشعبيه و البوادي .
و تكون مناسبه للملك ان يسال عن احوالهم الماديه عن قرب . و ايضا تحفيز للاطفال المدعويين من اجل الاجتهاد في الدراسه . و حبذا لو يشرف القصر الملكي على معونات للاطفال من الاحياء الشعبيه و البوادي .
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