مائدة إفطار رمضاني تجمع الملك والأبطال زعيتر

هسبريس من الرباط

تقاسم الإخوة زعيتر، أبطال العالم في فنون الحرب المختلطة، مائدة الإفطار في أول أيام رمضان مع الملك محمد السادس في قصره بالرباط.

وأورد أبو بكر زعيتر، في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه سعيد بهذه المناسبة التي جمعته بالجالس على عرش المملكة.

وقال زعيتر مخاطبا الملك: "كم هو فخر وشرف لنا أن نشارككم إفطاركم على مائدتكم الكريمة في شهر الخير والفضيلة".

وزاد "كما أننا لا نجد الكلمات الصائبة والعبارات الموفية لشكر كرمكم وجزيل عطائكم وحسن رعايتكم السامية وقد هيئتم لنا أطيب وأجمل الأجواء للإستعداد للنزالات القادمة في بلادنا ومسقط رأسنا، وماطاب لنا ذلك كله إلا بجواركم والقربِ منكم".

واسترسل "أسأل الله أن يوفقنا ماحيِينا لرفع راية بلادنا وإبقائها خفاقة شامخة فوق رؤوسنا. أدام الله صحتكم وأطال عمركم نحبكم يا ملكنا وسيدنا".

وبعد زعيتر أول مغربي يوقع عقدا احترافيا مع بطولة القتال غير المحدود، المعروفة اختصارا بـ"UFC"، والتي تعتبر أهم بطولة عالمية لهذه الرياضة القتالية.