24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:37
|05:19
|12:29
|16:09
|19:30
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إرهاب الدولة أم دولة الإرهاب؟
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية
- الملك يطلق مشاريع بالقنيطرة ويؤجل الدرس الحسني
- نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ"
- مائدة إفطار رمضاني تجمع الملك والأبطال زعيتر
التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (5) .. تخريب الهوية المغربية (5.00)
- الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة - (258)
- تصنيف مطار "محمد الخامس" الأسوأ عالمياً يُثير جدلاً بالبرلمان - (155)
- هذه تفاصيل اعتداء "أستاذ خريبكة" على تلميذة بالضرب والسبّ - (153)
- رئيس الحكومة يحل بمطار سيول في غياب مسؤولي كوريا الجنوبية - (148)
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية - (128)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مائدة إفطار رمضاني تجمع الملك والأبطال زعيتر
تقاسم الإخوة زعيتر، أبطال العالم في فنون الحرب المختلطة، مائدة الإفطار في أول أيام رمضان مع الملك محمد السادس في قصره بالرباط.
وأورد أبو بكر زعيتر، في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه سعيد بهذه المناسبة التي جمعته بالجالس على عرش المملكة.
وقال زعيتر مخاطبا الملك: "كم هو فخر وشرف لنا أن نشارككم إفطاركم على مائدتكم الكريمة في شهر الخير والفضيلة".
وزاد "كما أننا لا نجد الكلمات الصائبة والعبارات الموفية لشكر كرمكم وجزيل عطائكم وحسن رعايتكم السامية وقد هيئتم لنا أطيب وأجمل الأجواء للإستعداد للنزالات القادمة في بلادنا ومسقط رأسنا، وماطاب لنا ذلك كله إلا بجواركم والقربِ منكم".
واسترسل "أسأل الله أن يوفقنا ماحيِينا لرفع راية بلادنا وإبقائها خفاقة شامخة فوق رؤوسنا. أدام الله صحتكم وأطال عمركم نحبكم يا ملكنا وسيدنا".
وبعد زعيتر أول مغربي يوقع عقدا احترافيا مع بطولة القتال غير المحدود، المعروفة اختصارا بـ"UFC"، والتي تعتبر أهم بطولة عالمية لهذه الرياضة القتالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
انا لي بغيت نقول ان زعيتر او رباعتو ممحتاجينش لهاد العرضة كانت تكون مزيانة لوكان كانت مع أيتام او فقراء او ذو الاحتياجات المهم امير المأمنين الله اعلم انا بعدا ......ما كتخرجش من فمي تقيلة علية
و تكون مناسبه للملك ان يسال عن احوالهم الماديه عن قرب . و ايضا تحفيز للاطفال المدعويين من اجل الاجتهاد في الدراسه . و حبذا لو يشرف القصر الملكي على معونات للاطفال من الاحياء الشعبيه و البوادي .