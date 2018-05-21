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الرئيسية | رياضة | إقالة رابح ماجر من تدريب المنتخب الجزائري

إقالة رابح ماجر من تدريب المنتخب الجزائري

إقالة رابح ماجر من تدريب المنتخب الجزائري
هسبريس - إفي
الاثنين 21 ماي 2018 - 21:16

أعلن الاتحاد الجزائري، اليوم الاثنين، عن إقالة رابح ماجر من تدرب المنتخب الوطني بعد نحو ستة أشهر فقط من تولية المهمة خلفا للإسباني لوكاس ألكاراز.

وخلال بيان نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أوضح الاتحاد الجزائري أن إقالة ماجر تمت صباح اليوم بعد اجتماع بين رئيس الاتحاد، خير الدين زطشي، وماجر، أحد أساطير الكرة الجزائرية والعربية.

وأوضح البيان "تم اتخاذ القرار قبل استئناف المسابقات الرسمية وحتى يتمكن المدرب (الجديد) من التركيز على التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019" بالكاميرون.

وبهذا، سيتم اختيار المدير الفني الجديد "في أقرب وقت" حتى يكون مستعدا لاستئناف التصفيات في سبتمبر المقبل.

وتولى ماجر مهمة تدريب "محاربو الصحراء" في 18 أكتوبر 2017 خلفا للإسباني لوكاس ألكاراز الذي فشل في قيادة المنتخب العربي للتأهل لكأس العالم في روسيا هذا الصيف.

وواجه اختيار المدرب الإسباني للمهمة انتقادات لاذعة من قبل الصحافة الرياضية الجزائرية لاسيما وأن ألكاراز يفتقر لخبرة تدريب المنتخبات، كما أنه لا يمتلك السيرة الذاتية الكبيرة كمدرب.

ومنذ تولي نجم بورتو البرتغالي سابقا المهمة، خاض المنتخب الجزائري 5 مباريات تحت قيادة ماجر، 4 وديات ومباراة رسمية وحيدة، بإجمالي 3 انتصارات وخسارتين كانت آخرها أمام السعودية بهدفين نظيفين ضمن استعدادات المنتخب الآسيوي لكأس العالم.

وعلى الرغم من امتلاكه لأسماء كبيرة على مستوى اللاعبين، إلا أن عملية الاستقرار الفني غائبة عن المنتخب الجزائري، حيث أنه منذ مشاركته في مونديال البرازيل قبل 4 سنوات، جلس على مقعد المدير الفني أكثر من ستة مدربين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - algerien الاثنين 21 ماي 2018 - 21:31
تصحيح .. ماجر كان يجمع بين تدريب المنتخب الاول و منتخب المحليين و اعفي من تدريب المنتحب المحلي و تفرغ لتدريب المنتخب الاول ..كل وسائل الاعلام الجزائرية مقروءة و مسموعة و "انترناتية" شرحت الامر لست ادري من اين اتى خبركم هذا ... حظ موفق في روسيا .
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2 - mohamed3 الاثنين 21 ماي 2018 - 21:32
لقد اخطأ رابح عندما قبل تدريب منتخب وطنه و الخطأ قاتل لانه انهى سمعته و نزل الى الحضيض بهذه الاقالة.
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3 - لكبير الاثنين 21 ماي 2018 - 21:35
اقالته من تدريب المحلين و ليس الفريق الاول و ليتهم اقالوه من التدريب ككل
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4 - Ayoub الاثنين 21 ماي 2018 - 21:39
Le sport c'est un barème de santé de chaque société, si une nation souffre alors le sport et le moral aussi souffriront automatiquement
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5 - alg الاثنين 21 ماي 2018 - 21:43
أعفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، رابح ماجر، من تدريب المنتخب الوطني المحلي والتركيز فقط على المنتخب الأول
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6 - said الاثنين 21 ماي 2018 - 21:44
جرى له ما جرى الزاكي مطرب الحي لا يطرب
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7 - عبد الحكيم الاثنين 21 ماي 2018 - 21:47
المنتخب الجزايري يملك لاعبين جيدين،كغولام و ماندي و بوطالب و محرز،واخرون،وكان يملك كل المؤهلات للعب كاس العالم،وكانت الاجواء ستكون جميلة جدا،
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8 - علي الاثنين 21 ماي 2018 - 21:51
للتصحيح فقط
زطشي ينهي مهام ماجر من على رأس المنتخب الــــــــــــــمـــــــــحـــــــلّـــــــــــي
ليتفرّغ للمنتخب الأول
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9 - ولد زايو الاثنين 21 ماي 2018 - 21:54
الزاكي هو الشخص الأنسب لقيادة المنتخب الجزائري.
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