هاري كين قائدا للمنتخب الإنجليزي في المونديال

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن المهاجم هاري كين سيحمل شارة قيادة منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم؛ في روسيا خلال الشهر المقبل.

وجاء هذا الإعلان عبر فيديو على حساب المنتخب الإنجليزي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

سجل كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، 12 هدفا في 23 مباراة مع إنجلترا، وحمل شارة القيادة لأول مرة خلال مباراة ضمن تصفيات كأس العالم أمام أسكتلندا؛ العام الماضي.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي في مجموعة واحدة ضمن نهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات تونس وبنما وبلجيكا.