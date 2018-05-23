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الرئيسية | رياضة | البنك المركزي الروسي يصدر "عملة المونديال"

البنك المركزي الروسي يصدر "عملة المونديال"

البنك المركزي الروسي يصدر "عملة المونديال"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 23 ماي 2018 - 03:32

أصدر البنك المركزي الروسي عملة ورقية تذكارية بقيمة 100 روبل لبطولة كأس العالم، التي تنطلق منافساتها في 14 يونيو المقبل.

ويظهر على العملة طفل يحلم بأن يصبح مثل الحارس السوفيتي الأسطوري ليف ياشين، الذي يظهر وهو يطير للتصدي للكرة.

وقال مدير بيت العملات الروسي، اركادي تراشوك، "إنها المرة الاولى التي تطبع فيها عملة ورقية لا تحمل صورة رئيس دولة".

ويظهر على الجانب الخلفي للعملة التذكارية صورة لكرة قدم تطير في الفضاء وتمثل الارض، ويبرز فيها خريطة روسيا وفي أسفلها أسماء المدن الإحدى عشر التي ستستضيف المونديال.

وأشار البنك المركزي الروسي إل أنه يخطط لطرح 20.4 مليون ورقة من هذه العملة التذكارية.

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