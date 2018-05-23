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الرئيسية | رياضة | بلقاسمي يقود الجامعة الدولية للرياضة المدرسية

بلقاسمي يقود الجامعة الدولية للرياضة المدرسية

بلقاسمي يقود الجامعة الدولية للرياضة المدرسية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:51

انتخب المغرب بالإجماع في شخص الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، على رأس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية بإفريقيا، مما مكنه من الحصول على العضوية باللجنة التنفيذية للجامعة الدولية للرياضة المدرسية، لمدة أربع سنوات.

وحصل بلقاسمي على هذا المنصب خلال انعقاد الجمع العام للجامعة الدولية للرياضة المدرسية، ما بين 17 و21 ماي 2018 بمدينة ريو البرازيلية.

ويأتي هذا المنصب الذي حصل عليه المغرب، من بين أكثر من 80 دولة عضوة بالجامعة من بينها 20 دولة إفريقية، بعد تقديم المغرب لاستراتيجية للارتقاء بالرياضة المدرسية على المستوى الإفريقي وبعد النجاح الذي حققه المنتدى الإفريقي الأول للرياضة المدرسية المنظم بالرباط بين 15 و16 يناير2018، وكذا الدورة السابعة عشر "لجمنازياد 2018" التي احتضنتها المغرب خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 9 ماي 2018.

كما يأتي هذا الاستحقاق بالنظر إلى التقدير الذي حظي به المغرب من قبل جميع أعضاء الجامعة الدولية للرياضة المدرسية، وذلك على مستوى العدد الاستثنائي للدول المشاركة في "جمنازياد 2018"، وعلى الخصوص الدول الافريقية ، وكذا جودة الاستقبال والتنظيم والتحكيم والفضاءات الرياضية، والنتائج التي حققها الفريق الوطني المغربي المشارك والذي تمكن، لأول مرة في تاريخ هذه البطولة، من احتلال الرتبة الثانية في سبورة الميداليات.

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