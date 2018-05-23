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كُتّاب وآراء
الإسباني إيمري يغادر "سان جرمان" إلى أرسنال
أعلن أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعيين الإسباني أوناي إيمري ليكون مدربه الأول الجديد منذ 22 عاما، بعد رحيل المخضرم أرسين فينغر في نهاية الموسم المنصرم.
وقال أرسنال بموقعه على الإنترنت إن إيمري، البالغ عمره 46 عاما، سيتولى القيادة الفنية بعدما قضى عامين في باريس سان جيرمان، حيث قاده هذا الموسم للتتويج بثلاثية محلية من الألقاب.
وأعلن إيفان جازيديس، الرئيس التنفيذي لأرسنال، تعيين المدرب الإسباني وقال: "أوناي يملك سجلا مذهلا من النجاح خلال مسيرته ونجح في تطوير مجموعة من أبرز المواهب الشابة في أوروبا، ويقدم كرة قدم مثيرة وهجومية وتتناسب مع أسلوب أرسنال بشكل مثالي".
وأضاف: "هو الشخص المثالي لقيادتنا للمضي قدما بسبب عمله الجاد وحماسه وامتلاكه للقيم داخل الملعب وخارجه".
وانتهى الموسم الأخير للفرنسي فينغر، الذي يشغل منصبه منذ 1996، بشكل محبط إذ احتل أرسنال المركز السادس في الدوري وأخفق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.
وقال إيمري إنه "متحمس بخصوص محاولة السير على خطى فينغر، وبدء فصل جديد مع هذا النادي اللندني". وأضاف: "أنا سعيد جدا بالالتحاق بأحد أكبر الأندية في اللعبة. أرسنال يشتهر ويحظى بشعبية حول العالم بسبب أسلوب لعبه واعتماده على اللاعبين الشبان وملعبه الرائع والطريقة التي يدار بها".
وتابع الإطار التدريبي نفسه: "أنا متحمس جدا لتولي المسؤولية من أجل بدء هذا الفصل الجديد في تاريخ أرسنال".
وقبل تدريب باريس سان جيرمان قضى إيمري ثلاثة مواسم في أشبيلية وقاد النادي الإسباني لإحراز لقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات.