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الرئيسية | رياضة | إنيستا في طريقه إلى نادي "فيسيل كوبي" الياباني

إنيستا في طريقه إلى نادي "فيسيل كوبي" الياباني

إنيستا في طريقه إلى نادي "فيسيل كوبي" الياباني
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:20

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، أن أندريس إنيست،ا لاعب وسط منتخب إسبانيا، بات على أعتاب الانتقال إلى فريق فيسيل كوبي الياباني؛ وتكهنت بأن يعلن قائد برشلونة السابق ذلك بشكل رسمي غدا الخميس.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن إنيستا، الذي خاض مباراته الأخيرة مع برشلونة يوم الأحد الماضي بعد مسيرة حافلة لمدة 16 عاما، سافر إلى اليابان اليوم، ومن المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا غدا.

وفريق كوبي مملوك لهيروشي ميكيتاني، الذي يعمل أيضا كرئيس تنفيذي لشركة راكوتن الراعي الرئيسي برشلونة. ولم يفز النادي بلقب الدوري الياباني ويحتل حاليا المركز السابع في سبورة الترتيب.

وإذا التحق إنيستا بهذا النادي فإنه سيلعب إلى جوار لوكاس بودولسكي، مهاجم منتخب ألمانيا السابق الذي انضم العام الماضي إلى الفريق الياباني، بينما سبق لمايكل لاودروب، لاعب برشلونة ومنتخب الدنمارك السابق، اللعب مع كوبي لمدة موسم واحد خلال 1996-1997.

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