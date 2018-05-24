رونالدو يشكك في تعاقد نادي ريال مدريد مع نيمار

هسبريس ـ مُتابعة

شكك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، في إمكانية تعاقد ناديه مع اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا، مؤكدا أن إدارة النادي الملكي تتحدث كثيرا عن الصفقات الجديدة ولكنها لا تبرم أيا منها.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" الإسبانية، ردا على سؤال حول إمكانية تعاقد ريال مدريد مع نيمار، "هنا يتحدثون دائما عن التعاقد مع لاعبين، أنا هنا منذ ثماني سنوات ودائما ما يتحدثون عن 50 لاعبا سوف يأتون وفي النهاية لا يأتي أحد".

وأضاف: "يقولون دائما في شتنبر سيأتي الكثيرون ولكن في النهاية نحن، نفس اللاعبين، من يصل إلى المباريات النهائية، اللاعبون الأفضل موجودون هنا، بيل وبنزيمه وأسينسيو، جميعهم موجودون هنا".

ويصب رونالدو تركيزه في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يخوضه مع فريقه، يوم السبت المقبل أمام ليفربول الإنجليزي، وعن هذا تحدث رونالدو قائلا: "المستقبل في مباراة السبت، علينا أن نلعب ونفوز وأن نصنع التاريخ، هذا هو الأهم، المستقبل هو الحاضر والحاضر هو الآن".

وتحدث النجم البرتغالي أيضا عن احتمال اعتزاله بين صفوف ريال مدريد، واستطرد قائلا: "لقد قلت هذا من قبل، سأعتزل في عمر الـ 41، عمرى البيولوجي هو 23 عاما".

وأشار رونالدو إلى التعاطف الذي يلقاه داخل ريال مدريد، حيث قال: "الأشياء كما هي، لم أقل أبدا أنه ليس هناك تعاطف، أشعر بتعاطف كبير من قبل اللاعبين في غرفة تغيير الملابس، أشعر بالرضا حيال هذا الأمر، لا يوجد أحد يمكنه التحكم بالعالم، هناك أشياء يمكن أن نتحكم بها وأشياء أخرى لا يمكن التحكم بها".

وتابع: " أشعر بتعاطف كبير للغاية من زملائي لأنهم يعرفون من أنا، هم يقولون: هذا لا يخدع، أكتفي بهذا لأنهم دائما معي في اللحظات الجيدة والسيئة، هناك أشياء لا يمكنك التحكم بها، بشكل عام أشعر بأنني بخير في ريال مدريد".

وأكمل رونالدو متحدثا عن علاقته برئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، وأوضح قائلا: "فلورينتينو يتعاطف معي كما يتعاطف مع لاعبين أخرين، ولكن هناك بعض المميزين في هذا الشأن، لا داعي لأكون أفضل صديق للرئيس ولا داعي ليكون هو أيضا أفضل صديق لي، إنه يعاملني بشكل جيد".

واختتم رونالدو قائلا: "لا زلت معتقدا أن ريال مدريد هو الفريق الأفضل في العالم".