شكوك الركراكي تثير غضب جامعة كرة القدم

هسبورت*

أَثارت التصريحات التي أطلقها وليد الركراكي، مدرب فريق الفتح الرياضي، والتي تمس نزاهة نتائج بعض مباريات البطولة، غضبا كبيرا وسط أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يمثل الركراكي، أمام اللجنة التأديبية التابعة للجامعة، للتحقيق معه بعد تشكيكه في نزاهة بعض الأندية، على غرار مواجهات فريق المغرب التطواني، والمباراة الأخيرة بين اتحاد طنجة وشباب الحسيمة.

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