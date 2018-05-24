رسميا .. أندريس إنييستا لاعبا في الدوري الياباني

هسبريس ـ إفي

وقع لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا، اليوم الخميس، عقد انضمامه إلى فريق "فيسيل كوبي" الياباني، وجاء ذلك خلال حفل تقديمه رسميا في طوكيو أمام نحو 200 صحفي.

وقال مالك النادي هيروشي ميكيتاني، خلال الحفل، إن "إنييستا وقع لفيسيل كوبي بعد مسيرة تاريخية مع برشلونة". وأشاد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الالكترونيات اليابانية العملاقة "راكوتين"، التي ترعى نادي برشلونة، بقيادة"اللاعب الإسباني، صاحب الـ34 عاما، للفريق الكتالوني على مدار سنوات، كما أبرز القيم التي يتمتع بها وقدرته على التأثير، ما سيمثل إلهاما للنادي وللدوري المحلي وللمجتمع الياباني.

وتوجه إنييستا إلى طوكيو على متن الطائرة الخاصة المملوكة لرجل الأعمال الياباني نفسه، حسبما ذكر عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر". ومن المقرر أن يجري تقديم "الرسام" في ملعب ناديه الجديد، غرب اليابان، بعد غد السبت.

وسينضم إنييستا، الذي شارك الأحد الماضي في آخر مباراة بقميص برشلونة وتلقى تكريما ضخما من جانب الجمهور، إلى ناديه الجديد بعد المشاركة مع منتخب إسبانيا في مونديال "روسيا 2018".

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد توقعت انتقال إنييستا إلى ناد ياباني قبل أسبوعين. وعلى هذا النحو يمضي اللاعب المخضرم على درب لاعبين إسبان سابقين انضموا إلى الدوري الياباني؛ مثل تشيكي بيغريساتين وأندوني غويكيوتشيا وخوليو ساليناس.