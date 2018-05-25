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الرئيسية | رياضة | نادي "اتحاد جدة" يرفض التعاقد مع آرسين فينغر

نادي "اتحاد جدة" يرفض التعاقد مع آرسين فينغر

نادي "اتحاد جدة" يرفض التعاقد مع آرسين فينغر
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 25 ماي 2018 - 01:10

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن رفض إدارة نادي اتحاد جدة التعاقد مع المدرب الفرنسي آرسين فينغر لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال تركي آل الشيخ : "هيئة الرياضة قدمت أسماء العديد من المدربين المميزين لإدارة الاتحاد، من بينها اسم المدرب المخضرم فينغر قبل الاستقرار على الاستعانة بخدمات رامون دياز".

وعن رغبة أهلي جدة في التعاقد مع دياز، في وقت سابق، عقب رئيس الهيئة العامة :"تعاقد الأهلي مع دياز كان أمراً مرفوضاً بسبب احتقان الأجواء آنذاك، بالإضافة إلى وجود ميثاق الشرف الذي ألغي مؤخراً بطلب من رؤساء أندية دوري النجوم".

اختتم تركي آل الشيخ تصريحاته موجهاً رسالة لأنصار فريق الهلال، وقال:"جمهور الهلال هو نفسه من رفض عودة دياز، ليس لي علاقة بمسألة رحيله أو عودته، وهذا ما قلته مراراً وتكراراً".

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