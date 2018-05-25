اتلتيكو مدريد يبعد غريزمان عن "القميص الجديد"

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أزاح الستار عن قميصه في الموسم الجديد؛ من خلال صورة ظهر فيها اللاعبون ساؤول نيغويز ودييغو كوستا ولوكاس هيرنانديز، فيما غاب نجم الفريق أنطوان غريزمان.

وقالت صحيفة "أس" أن غياب غريزمان عن الصورة أعطى مصداقية أكبر للشائعات التي تشير إلى اقتراب المهاجم الفرنسي من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الكتالوني.

وقال نادي أتلتيكو مدريد، في بيان، إن "قميص الموسم الجديد يحمل الخطوط الحمراء والبيضاء المميزة، مع اللون الأزرق في الخلف، وتكتسي الجوارب باللون الأحمر، فيما تظل السراويل محتفظة بلونها الأزرق الكلاسيكي، وفي الجزء العلوي من الظهر هناك علم إسبانيا ".

وبدأ أتلتيكو مدريد في عرض زيه الجديد، الذي يحمل العلامة التجارية لشركة "نايكي" الأمريكية، للبيع في متاجره الرسمية بالإضافة إلى متجره على الانترنت.