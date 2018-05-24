البنزرتي .. شروط أمام الوداد ومفاوضات مع النجم

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

أَثار خبر دخول الإطار التونسي مدرب الوداد البيضاوي، فوزي البنزرتي، في مفاوضات مع فريق النجم الساحلي التونسي، جدلا واسعا في الأوساط "الودادية"، خاصةً وأن "الداهية" مازال مرتبطا مع الوداد البيضاوي بعقد يمتد لموسم كامل.

وأكّد أيمن البنزرتي، نجل ووكيل أعمال فوزي البنزرتي، في تصريح لـ"هسبورت"، أن هذا الأخير دخل فعلا في مفاوضات جادّة مع فريق النجم الساحلي، غير أن الأولوية تبقى لاستمرار فوزي مدربا للوداد البيضاوي، في حال التزم سعيد الناصيري، رئيس الفريق "الأحمر"، بالشروط المتّفق عليها.

وأضاف وكيل الأعمال أن المفاوضات مع النجم الساحلي رغم جديتها، إلا أنها متوقفة حاليا، إلى حين الوصول إلى صيغة توافقية مع رئيس الوداد البيضاوي يلتزم من خلالها بتوفير أجواء العمل لحصد البطولات عوض الاكتفاء بالوصافة، كما حصل في منافسات البطولة الوطنية في موسمها المنقضي الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدّث نفسه إلى أنه يتواصل بشكل يومي مع سعيد الناصيري، الذي وعد بتوفير أرضية صحية للاشتغال، وانتداب لاعبين جاهزين لتقديم الإضافة وتقوية صفوف كتيبة البنزرتي مستقبلا، في انتظار الحصول على ضمانة لتحديد مصير المدرب مع الفريق "الأحمر".

وكان الناصيري، في حوار مع "هسبورت"، أكد أن فوزي البنزرتي رهن بقاءه في الوداد البيضاوي بمجموعة من الشروط التي وصفها بالمعقولة والمقدور على توفيرها، من بينها التعاقد مع لاعبين لسد الخصاص الذي عانى منه المدرب طيلة مرحلة الإياب من منافسة الدوري المغربي، مؤكّدا أنه سيحرص شخصيا على تلبية كل مطالب فوزي البنزرتي، بالتعاقد مع اللاعبين الذين يطالب بهم لتعزيز صفوف الفريق خلال المركاتو الصيفي مهما كلف الثمن.

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