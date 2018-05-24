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كُتّاب وآراء
"فيفا" يكشف عن شعار الأسود في المونديال
كَشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، صباح اليوم الخميس، عن الشعار الرسمي الذي ستتزيّن به حافلة المنتخب الوطني المغربي خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018، وتم اختيار شعار "أسود الأطلس فخر المغرب" لتزيين حافلة النخبة الوطنية خلال المحفل العالمي المقبل.
وجاء اختيار هذا الشعار بعد أن كانت الـ"فيفا"، قد طرحت مسابقة تسمح للجماهير باختيار الشعارات الرسمية لمنتخباتهم في كأس العالم، وذلك عن طريق استفتاء جماهيري، وكان الاتحاد الدولي قد اقترح ثلاثة اختيارات في وقت سابق أمام الجمهور المغربي، عبر موقعه الرسمي في الإنترنيت، للشعار الذي ستزّين به حافلة "الأسود" في "المونديال"، وهي "قلوب الشعب المغربي معكم يا أسود الأطلس، نحن أمة"، "أسود في القلب، محاربين في الميدان"، "اسود الأطلس فخر المغرب" والذي تم اختياره في آخر المطاف شعارا رسميا لحافلة المنتخب.
في حين جاءت باقي شعارات المنتخبات العربية الأخرى، على الشكل التالي، شعار المنتخب السعودي "فرسان الصحراء"، وشعار المنتخب التونسي "يا روسيا جاوك النسور.. يد وحدة ملاعبية وجمهور"، وأخيرا شعار المنتخب المصري "لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا".
جدير بالذكر أن أولى مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم المقبلة، ستجرى يوم 15 يونيو أمام المنتخب الإيراني في مدينة سانت بطرسبرغ، ثم المباراة الثانية أمام المنتخب البرتغالي في 20 من الشهر نفسه في العاصمة الروسية موسكو، لتليهما ملاقاة المنتخب الإسباني في 25 من الشهر نفسه في مدينة كالينينغراد.