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الرئيسية | رياضة | "الفيفا" تدعو الملك لمشاهدة "الأسود" في "المونديال"‎

"الفيفا" تدعو الملك لمشاهدة "الأسود" في "المونديال"‎

"الفيفا" تدعو الملك لمشاهدة "الأسود" في "المونديال"‎
هسبورت - متابعة
الخميس 24 ماي 2018 - 21:05

وَجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، دعوة رسمية للملك محمد السادس، لحضور افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، فضلا عن دعوته لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني المغربي في "المونديال.

ووجّهت "الفيفا" دعوات لجميع قادة الدول المشاركة في "المونديال" الذي سينطلق في شهر يونيو المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، حيث ينافس "الأسود" في المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا والبرتغال وإيران.

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