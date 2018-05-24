24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/05/2018
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:34
|05:17
|12:29
|16:09
|19:32
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- أجينو .. فرنسا وعُمان
- نقابات تطلب عرض "أستاذ خريبكة" على خبرة طبية
- تكييف امتحانات الباكالوريا لفائدة ذوي الإعاقات
- "الهاكا" تحدث مرصدا لقياس التنوع الثقافي
- خبير تربوي: "الأصالة والمعاصرة" تعيق إصلاح التعليم في المغرب
عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط (5.00)
ميلشيات "البوليساريو" تحذر المغرب من حرب إقليمية بالصحراء (5.00)
الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب (5.00)
- المحكمة تمتع "أستاذ خريبكة" بالحرية بعد تنازل التلميذة المعنّفة - (108)
- الطفلة المختفية "غزل" تعود إلى منزل أسرتها بالدار البيضاء - (80)
- المضاربات تلهب أسعار السمك .. ووسطاء يربحون الملايير - (66)
- إدخال حمار إلى مدرسة ثانوية يستفز وزارة التربية - (65)
- نقابات تطلب عرض "أستاذ خريبكة" على خبرة طبية - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"الفيفا" تدعو الملك لمشاهدة "الأسود" في "المونديال"
الخميس 24 ماي 2018 - 21:05
وَجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، دعوة رسمية للملك محمد السادس، لحضور افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، فضلا عن دعوته لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني المغربي في "المونديال.
ووجّهت "الفيفا" دعوات لجميع قادة الدول المشاركة في "المونديال" الذي سينطلق في شهر يونيو المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، حيث ينافس "الأسود" في المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا والبرتغال وإيران.