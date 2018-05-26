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الرئيسية | رياضة | المغرب يطلب استبعاد دول من "تصويت المونديال"

المغرب يطلب استبعاد دول من "تصويت المونديال"

المغرب يطلب استبعاد دول من "تصويت المونديال"
هسبورت ـ أمال لكعيدا*
السبت 26 ماي 2018 - 00:13

كَشف مصادر صحافية متفرّقة أن مسؤولي لجنة الترشح المغربي لتنظيم كأس العالم 2026 راسلوا الاتحاد الدولي لكرة القدم من جديد بخصوص طلب استبعاد 4 دول خاضعة لحكم الولايات المتحدة الأمريكية من التصويت في محطة 13 يونيو المقبل، لاختيار الملف المنظم لكأس العالم 2026.

وقالت صحيفة "ESPN" الأمريكية إن المغاربة راسلوا، للمرة الثانية في ظرف شهر، "الفيفا" من أجل طلب إعفاء اتحادات جزر "فيرجن" و"ساموا" و"غوام" و"بورتوريكو" من الإدلاء بأصواتها، لما فيه "تداخل للمصالح" بين هذه الدول التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، منافس المغرب لتنظيم كأس العالم.

وكشفت الصحيفة عن محتوى المراسلة التي طلب فيها الطرف المغربي من "الفيفا" توضيح أحكام الفقرة 2.4 من لوائح دليل الترشح لتنظيم "المونديال"، مشدّدا على أن هذه الجزر لن تكون محايدة كفايةً في موقفها يوم التصويت.

وطالب المغرب من خلال المراسلة المذكورة الاتحاد الدولي لكرة القدم بالحرص على ضمان انتخابات عادلة وشفافة، من خلال إعفاء الدول الأربع من الإدلاء بصوتها، بما أن مواطنيها في عداد الأمريكيين.

واعتبر المغرب في طلبه لـ"الفيفا" أن الدول الأربع المذكورة خاضعة للولايات المتحدة الأمريكية سياسيا وجغرافيا، وبالتالي لا يمكنها قانونا الإدلاء بصوتها باعتبارها طرفا منتميا إلى الملف الأمريكي المرشح لتنظيم كأس العالم 2026.

وطالب المغرب "الفيفا" أيضاً، في المراسلة الأولى، بالحرص على مغادرة الثلاثي العضو في مكتبها التنفيذي ساندرا فرويان وسانيل كولاتي وفيكتور مونتاغلياني قاعة الاجتماعات عندما تتم مناقشة الأمور المتعلقة بكأس العالم 2026، بما أن الثلاثي المذكور من جنسيات أمريكية وكندية، ما يعني وجوب إبعاده عن كواليس مناقشة ملف "مونديال" 2026 بما أنه (الثلاثي) تابع لملف الترشح الأمريكي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - كازاوي السبت 26 ماي 2018 - 00:30
قهرتونا بهاد كأس العالم.....ماعندنا مانديرو بيه...
فالمغرب خاصنا التعليم و التطبيب و الحق فالشغل و الحق فالسكن اللائق و الحق فحياة كريمة.... خاصنا بنية تحتية نستافدو منها حنا كمواطنين..... فاش نديرو هادشي كامل عاد يمكن لينا نفكرو فالرياضة و احتضان كأس العالم و تنظيم موازين..... ماشي ما عندنا تاحاجة مقادة فالبلاد و باغين نديرو لعكر على لخنونة
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4
2 - abdoo السبت 26 ماي 2018 - 00:54
حاولوا ان تاخدوا 2030 وهنيوا الوقت
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7
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