24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:32
|05:16
|12:29
|16:09
|19:34
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نصر الله: لا علاقة لنا مع "البوليساريو" .. والمغرب يتهم بلا أدلة
- حريق بمنزل يرسل مصابين إلى مستشفى مراكش
- أطر "التنمية الاجتماعية" بسطات يقاطعون العمل
- الأمم المتحدة تكرم سبعة جنود مغاربة بنيويورك
- مسجد يعاني الإهمال بطنجة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المونديال يشغل بال المحمدي بعد مغادرة نومانسيا
أكد الحارس منير المحمدي المرشح للعب أساسيا مع المنتخب المغربي في مونديال روسيا أنه "لا يفكر سوى في كأس العالم" بعد رحيله عن فريق نومانسيا الذي ينافس في دوري القسم الثاني بإسبانيا.
وقال المحمدي في مقابلة مع (إفي) "لا أدري أين سألعب ولكني أفكر فقط في المونديال"، مضيفا "التركيز الذهني مهم في هذه الأوقات." معتبرا أن بلوغ المونديال بعد تصفيات لم تهتز فيها شباكه كان تحديا "صعبا".
وأضاف "المغرب بلد يحب كرة القدم كثيرا، وبالتالي فهو يساندنا دائما"، مبديا رفضه لاستخدام تقنية التحكيم بالفيديو في المونديال، مشيرا "لست معجبا بها، كرة القدم أحاسيس. الاخطاء جزء من كرة القدم".
وعن المنتخب الاسباني الذي سيواجه المغرب في دور المجموعات، قال "لقد كان بطلا منذ فترة قصيرة. لديه لاعبين في القمة وحقق في الشهور الاخيرة نتائج مبهرة".
وأشار إلى صعوبة المنافسين الاخرين في المجموعة أيضا، البرتغال، بطلة أوروبا، وايران، بطلة آسيا، "ولكننا كفريق نضغط في الأمام وهذا يساعدنا على الدفاع بشكل أفضل".