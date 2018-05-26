المونديال يشغل بال المحمدي بعد مغادرة نومانسيا

هسبريس - إفي

أكد الحارس منير المحمدي المرشح للعب أساسيا مع المنتخب المغربي في مونديال روسيا أنه "لا يفكر سوى في كأس العالم" بعد رحيله عن فريق نومانسيا الذي ينافس في دوري القسم الثاني بإسبانيا.

وقال المحمدي في مقابلة مع (إفي) "لا أدري أين سألعب ولكني أفكر فقط في المونديال"، مضيفا "التركيز الذهني مهم في هذه الأوقات." معتبرا أن بلوغ المونديال بعد تصفيات لم تهتز فيها شباكه كان تحديا "صعبا".

وأضاف "المغرب بلد يحب كرة القدم كثيرا، وبالتالي فهو يساندنا دائما"، مبديا رفضه لاستخدام تقنية التحكيم بالفيديو في المونديال، مشيرا "لست معجبا بها، كرة القدم أحاسيس. الاخطاء جزء من كرة القدم".

وعن المنتخب الاسباني الذي سيواجه المغرب في دور المجموعات، قال "لقد كان بطلا منذ فترة قصيرة. لديه لاعبين في القمة وحقق في الشهور الاخيرة نتائج مبهرة".

وأشار إلى صعوبة المنافسين الاخرين في المجموعة أيضا، البرتغال، بطلة أوروبا، وايران، بطلة آسيا، "ولكننا كفريق نضغط في الأمام وهذا يساعدنا على الدفاع بشكل أفضل".