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الرئيسية | رياضة | هيتسفيلد: توماس مولر سيكون نجم كأس العالم

هيتسفيلد: توماس مولر سيكون نجم كأس العالم

هيتسفيلد: توماس مولر سيكون نجم كأس العالم
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 27 ماي 2018 - 05:12

توقع أوتمار هيتسفيلد، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ والمنتخب السويسري، أن اللاعب الألماني الدولي توماس مولر سيكون نجم مونديال روسيا.

وقال هيتسفيلد، في مقابلة مع موقع "t-online" أن نجم المونديال سيكون ألمانيًا وتحديدا توماس مولر. وزاد: "أثق فيه لأنه في حالة بدنية ممتازة وقدم موسما مثيرا في البوندسليغا".

وتابع المدرب السويسري: "قد يصنع توماس مولر الفارق ويسجل أهدافا من أي مكان، وهو يعرف بطولة كأس عالم جيدا".

وسيكون كأس العالم بروسيا، الذي ينطلق في 14 يونيو المقبل، الثالث لمولر الذي سجل 10 أهداف في 13 مباراة بنهائيات المونديال. وكان مونديال 2010 في جنوب أفريقيا هو الأول لمولر، وتوج خلاله هدافا للبطولة.

وبالإضافة إلى مولر توقع هيتسفيلد أن ألمانيا ستتوج بمونديال روسيا؛ قائلا: "ألمانيا ستكون بطولة العالم. من المؤكد أنه ليس سهلا حصد اللقب، ولكن إذا كان أحد يمكنه ذلك فهو مدرب المانشافت يواخيم لوف".

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