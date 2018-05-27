بالوتيلي مرشحا لقيادة المنتخب الإيطالي الجديد

هسبريس ـ مُتابعة

عودة ماريو بالوتيلي لارتداء شارة القيادة قد تكون أكبر مفاجآت روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، عندما يخوض فريقه ثلاث مباريات ودية خلال الأسبوعين المقبلين.

واستدعى مانشيني، الذي تم تعيينه في 14 ماي، بالوتيلي بعد غياب عن المنتخب لمدة أربع سنوات؛ لينضم لقائمة مكونة من 30 لاعبا انتظموا في التدريبات، خلال هذا الأسبوع، لخوض أول مبارياتهم أمام المنتخب السعودي، في سانت جالن بسويسرا مطلع الأسبوع القادم.

وبعد ذلك يستضيف المنتخب الفرنسي نظيره الإيطالي، يوم الجمعة المقبل، قبل ثلاثة أيام من مواجهة المنتخب الهولندي في مدينة تورينو.

وأنهى مانشيني فترة توليه تدريب فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي ليتولى تدريب المنتخب الإيطالي، خلفا للمدرب المؤقت لويجي دي بياجيو، الذي عاد حاليا لتدريب منتخب الشباب.

وسيكون هدف مانشيني هو إعادة بناء الفريق الذي خسر، في نونبر الماضي، مباراة الدور الفاصل أمام السويد؛ ليفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وبالنظر للوداع المنتظر للحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، سيحصل ليوناردو بونوتشي على شارة القيادة بصفته اللاعب الأكثر خوضا لمباريات دولية في مجموعة اللاعبين.

ولكن إذا غاب ليوناردو عن اللعب سيصبح ماريو بالوتيلي وماتيا دي تشيليو مؤهلين لارتداء شارة القيادة، حيث خاض كل منهما 33 مباراة دولية.

وقال المدرب :"الدوري انتهى الآن، ولاعبون كثيرون متعبون .. سيكون هناك تناوب كثيرا بين اللاعبين في المباريات الثلاث". بينما يبدو أن مانشيني، إذا لزم الأمر، سيعطي شارة القيادة لبالوتيلي في بادرة لإظهار الثقة.

وتأمل الجماهير أن يكون بالوتيلي، ذاو الـ27 عاما ومهاجم نيس، جاهزا للتخلي عن الخلافات التكتيكة وخلافات خارج الملعب التي غالبا ما أثرت على مسيرته.

ودرب مانشيني اللاعب في إنتر ميلان ومانشستر سيتي، وفاز معه بلقب للدوري الإيطالي ولقب للدوري الإنجليزي. وقال إنه يشعر أن شخصية بالوتيلي تطورت في المواسم الأخيرة.

وقال مانشيني :" أعتقد أنه أصبح أكثر نضجا. لديه طفلين وأعتقد أن هذا يساعده كثيرا. واثق للغاية لأنه لعب بشكل جيد للغاية في العامين الماضيين، ولكن الكثير سيعتمد عليه".

وسجل بالوتيلي 13 هدفا مع المنتخب الإيطالي ، كان آخرها في المباراة التي فاز فيها على المنتخب الإنجليزي 2/ 1 في كأس العالم 2014، عندما ودع المنتخب الإيطالي المباراة من دور المجموعات.

وتابع مانشيني :"بالوتيلي لاعب غريب، عندما كان شابا كان لاعبا عظيما، ولكن ربما لم يطور قدراته . يجب أن يقدم أفضل ما عنده وأن يسلك سلوكا حسنا".

وأنهى بالوتيلي موسميه في فرنسا مسجلا 15 و18 هدفا مقدما اداء جيدا بشكل عام ومسجلا بعض الأهداف الرائعة، ولكن عدم الانضباط تسلل إليه في بعض الأحيان.

وبالنظر لغياب المصاب شيرو إيموبيلي، هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا، يمكن لبالوتيلي أن يثبت أقدامه مع أندريبا بيلوتي ولورينزو إنسيني ومجموعة من المهاجمين الصغار الذين استدعاهم مانشيني.