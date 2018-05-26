إنييستا يرحب بالجماهير اليابانية ويعهد بغزو آسيا

هسبريس ـ مُتابعة

سجل أسطورة فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أندريس إنييستا ظهوره الأول مع فريقه الجديد، فيسيل كوبي الياباني، ورحب بالجماهير متعهدا أمامهم بأن يجعل فريقه الجديد النادي الأكبر في آسيا.

وارتدى إنييستا القميص رقم 8، وهو نفس الرقم الذي ارتداه في برشلونة، وحضر حفل ترحيب بملعب الفريق، مع مالك الفريق هيروشي ميكيتاني.

وقال إنييستا لما يقرب من أربعة آلاف مشجع، من خلال مترجم، بعد يومين من توقيعه على عقده في طوكيو :"إنه تحد كبير بالنسبة لي".

وزاد إنييستا، الذي أفادت تقارير انه وقع على عقد مدته ثلاث سنوات مقابل الحصول على 30 مليون دولار في العام، " أهدف إلى المساهمة مع الفريق قدر الإمكان".

وأضاف :"أعتقد أنني يجب أن أعسى لتحقيق أفضل الأهداف في كرة القدم وفي حياتي"، مشيرا إلى أنه يريد أن يتوج فيسيل بلقب الدوري "وإذا أمكن؛ أن يغزو آسيا".

وشارك إنييستا، الذي سجل هدف الفوز على المنتخب الهولندي في نهائي كأس العالم 2010، في 674 مباراة مع برشلونة وفاز بـ32 لقبا.

وعقب مشاركته في مونديال روسيا سينضم إنييستا إلى لوكاس بودولسكي، لاعب أرسنال السابق، في فريق فيسيل، الذي يحتل حاليا المركز السادس في الدوري الياباني بعد أن خاض 15 مباراة.