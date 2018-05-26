العروض الاحترافية تنهال على لاعبي نادي الوداد

هسبورت - محمد فنڭار*

انهالت العروض على لاعبي الوداد الرياضي عقب موسم متميز بصموا عليه، بعد توصل محمد الناهيري بعرض من فريق صيني يرغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت مصادر خاصة لـ"هسبورت" متابعة فريق "شاندونغ ليونينغ"، صاحب المركز الأول بالدوري الصيني، للاعب الوداد، بإيعاز من أحد وكلاء اللاعبين الذي شجع هذا الفريق على التعاقد مع اللاعب المغربي، ووضع لديه سيرته الذاتية وبعض أشرطة الفيديو الخاصة به.

واعتمد الوكيل لإقناع الفريق بالتفاوض مع الناهيري على بعض أهدافه مع الوداد، وكذا تألقه مع المنتخب المحلي، كما نوه بمستوى اللاعب وصفته الدولية بعدما نادى عليه الناخب الوطني هيرفي رونار في ودية أوزبكستان شهر مارس الماضي، التي احتضنها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويعد الناهيري من أفضل لاعبي الوداد في الفترة الأخيرة، حيث ساهم بشكل كبير في عدد من انتصارات فريقه في الدوري الاحترافي ودوري أبطال إفريقيا، وسجل تسعة أهداف في البطولة وهدفين في "التشامبيونز ليغ" الإفريقية.

وسبق أن كشفت "هسبورت" عن توصل زميل الناهيري بالفريق "الأحمر"، إسماعيل الحداد، بعرض خليجي من "العين" الإماراتي، وكذا الحارس زهير العروبي بعرض من أحد الفرق السعودية.

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