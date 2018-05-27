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الرئيسية | رياضة | "تاسك فورس" تدلي بتقريرها حول "مونديال 2026"

"تاسك فورس" تدلي بتقريرها حول "مونديال 2026"

"تاسك فورس" تدلي بتقريرها حول "مونديال 2026"
هسبورت - عمر الشرايبي*
السبت 26 ماي 2018 - 15:15

أَرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإعلان الرسمي عن تفاصيل التقرير الذي أعدّته لجنة "تاسك فورس"، حول الملفين المرشحين لتنظيم كأس العالم 2026؛ المغربي والثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إلى غاية مطلع يونيو المقبل، بعد أن كان مقررا في الـ29من الشهر الجاري، حسب ما أكّده مصدر من اللجنة لوكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المنتظر أن ترفع لجنة "تاسك الفورس" توصياتها إلى هيئة المجلس الإداري للاتحاد الدولي، بعد تدقيقها في الملفين المغربي والأمريكي، دون ممارسة صلاحيات قبول أو رفض أحدهما، والتي تبقى بيد سلطة المجلس الإداري لـ"الفيفا" الذي في عبور الملفين إلى مرحلة التصويت النهائية من عدمه.

ومن المرتقب أن يجتمع المجلس الإداري لـ"فيفا"، في العاشر من يونيو المقبل، في العاصمة الروسية موسكو، من أجل الإعلان عن القرار الرسمي، حيث يتشكل الجهاز من 37 فردا، ممثّلين عن الاتحادات القارية والمحلية، فيما سيغيب عنه الرئيس السويسري جياني إنفانتينو، فيكتور مونتاغلياني، رئيس الاتحاد الكندي وسونيل غولاتي، رئيس الاتحاد الكروي الأمريكي، تماشيا مع ضمان مبدأ الحيادية في إصدار القرارات.

ويعوّل الملف المغربي على بلوغ المرحلة النهائية للتصويت، المقررة في 13 يونيو المقبل، وذلك من أجل مواجهة مباشرة للملف الأمريكي الثلاثي، حيث سيتم فسح المجال أمام 207 اتحادات كروية للتصويت واختيار الملف الفائز بشرف احتضان "مونديال2026"، الذي سيجرى لأول مرة بنظام 48 منتخبا، في انتظار الحسم في أمر رفع العدد الذي قد يطبق منذ "مونديال 2022" في قطر.

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