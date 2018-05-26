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كُتّاب وآراء
هذه تشكيلة الريال وليفربول في "نهائي الأبطال"
اختار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد التشكيلة ذاتها التي فازت 4-1 على يوفنتوس العام الماضي في المواجهة ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بعدما ترك الويلزي غاريث بيل على مقاعد البدلاء.
وحصل إيسكو على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية مرة أخرى على حساب بيل الذي لم يلعب منذ البداية سوى مرة واحدة في ست مباريات في أدوار خروج المغلوب هذا الموسم.
ولم تشهد تشكيلة ليفربول أي مفاجأة حيث وضع يورغن كلوب 11 لاعبا شاركوا ضد روما في إياب الدور قبل النهائي.
ويأمل ريال مدريد في أن يكون أول فريق يحرز كأس أوروبا ثلاث مرات متتالية منذ بايرن ميونيخ في 1976 فيما يسعى ليفربول للقب للمرة الأولى منذ 2005 والسادسة في تاريخه.
التشكيلة:
ريال مدريد: كيلور نافاس وداني كارباخال وسيرجيو راموس ورفائيل فاران ومارسيلو وتوني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش وايسكو وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو.
ليفربول: لوريس كاريوس وترينت الكسندر-ارنولد وفيرجيل فان ديك وديان لوفرين واندرو روبرتسون وجيمس ميلنر وجوردان هندرسون وجورجينيو فينالدم ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.