الريال يهزم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

هسبريس من الرباط

أحرز ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم، اللقب الثالث على التوالي لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي للعاصمة الأوكرانية كييف.

تقدم الفريق الملكي في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، قبل أن يعدل السنغالي ساديو ماني الكفة سريعا بعدها بأربع دقائق، ثم سجل النجم الويلزي غاريث بيل هدف اللقب الملكي في الدقيقة 64.

وعاد بيل وهز شباك "الريدز" بهدف شخصي ثان وثالث للريال بخطأ كارثي آخر من كاريوس قبل 8 دقائق من النهاية.

وبهذا يبقى لقب "التشامبيونز" ملكيا للعام الثالث على التوالي، ليصبح الفريق الأول في القارة العجوز الذي يهيمن على "الكأس ذات الأذنين" في نسختها الحديثة، ويتوج ملكا على عرش البطولة برصيد 13 لقبا وبفارق 6 ألقاب عن ميلان الإيطالي.

بينما تجمد حلم "الريدز" في إضافة لقبهم السادس والأول منذ 13 عاما.