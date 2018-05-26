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كُتّاب وآراء
الريال يهزم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
أحرز ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم، اللقب الثالث على التوالي لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي للعاصمة الأوكرانية كييف.
تقدم الفريق الملكي في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، قبل أن يعدل السنغالي ساديو ماني الكفة سريعا بعدها بأربع دقائق، ثم سجل النجم الويلزي غاريث بيل هدف اللقب الملكي في الدقيقة 64.
وعاد بيل وهز شباك "الريدز" بهدف شخصي ثان وثالث للريال بخطأ كارثي آخر من كاريوس قبل 8 دقائق من النهاية.
وبهذا يبقى لقب "التشامبيونز" ملكيا للعام الثالث على التوالي، ليصبح الفريق الأول في القارة العجوز الذي يهيمن على "الكأس ذات الأذنين" في نسختها الحديثة، ويتوج ملكا على عرش البطولة برصيد 13 لقبا وبفارق 6 ألقاب عن ميلان الإيطالي.
بينما تجمد حلم "الريدز" في إضافة لقبهم السادس والأول منذ 13 عاما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
الله يشافي صلاح المسكين
كانت بداية المبارة رائعه وخطورة واضحة لليفربول واستحواد تام على الكرة,قبل ان يعمد راموس وبخبثه الكروي وبالدماء الفرنكاوية التي ورثها من فرانكو ان يعمد وبخبث الى خلع وفك كتف محمد صلاح والنزول بكامل ثقل جسمه عليه وهو يمسك كالسكوتش او اللصق بيده,بعد ذلك راينا كيف امسكت الكامرا ضحكات الفرنسي زيدان بعد ان تمت العملية بنجاح
قبل المبارة كانت الخظة اخراج صلاح سواء عن طريق فاران او راموس
الريال لديها رونالدو وجاريت بيل والبرصا ميسي ومع ذلك لم يتجرء اخد على كسر رونالدو طوال مسيرته الكروية ولم يتجرء اخد على ميسي لكن صلاح المسلم والذي يشكل نصف ليفربول او 50 في المائه فلا ضرر في التجرء عليه
الريال همه الوحيد الفوز باللقب وباي طريقه ونسي ان ليفربول له عشاق كانوا يتابعون المبارة وينتظرون متعه وفوز اخد الفريقين عن حداره وليس عن خبث كروي ومن تحت السمطه
قبلها كانت فازت الريال بهدف تعادل و تسلل للفرنكاوي راموس ضد اتلتيكو وبالوقت الميت,دائما القاب الريال ناقصه وبلا طعم
كنا سنبارك لهم لو فازت عن اقناع
اخيرا ياصلاح بما نفعك افطار رمضان؟بلا شيئ.,.
Bien c’est l’UEFA a voulu cet résultat.
راموس هو من غير مجريات المباراة و اظن انه كان متعمد اصابة صلاح عاجلا أو آجلا
اسهل شيئ ان تفوز بعد ان تقضي على اهم ركيزة في الفريق المنافس وبطريقه لا تمت لشرف الكرة بشيئ
لو تعامل كلوب بخبث زيدان كانت اعمدة الريال من زمان بمستودع الملابس
فوز بلا طعم للريال والتاريخ لا ينسى كما لم ينسى هدف التسلل لراموس ضد الاتلتي باخر دقيقه
ونفس التاريخ سيذكر الريال فازت بفك كتف صلاح ,وواهم من يقول ان التاريخ يذكر فقط الالقاب بل الخبث يبقى بالذاكرة ملاصقا للقب او اكثر
كنا ننتظرها نهاية ممتعه شريفه من جانبين لكن خبث ابن فرنسا وابن فرانكو حطم جمالية النهائي.والله فوز بلا طعم او نكهة
ماقيمة فوز امامه كل جرائد العالم تتحدث عن ضجكةة ابن فرنسا البار زيدان بعد ان ادى راموس مهمة خلع الكتف بنجاح
قمة السفالة التي تجعلك تكره كرة القدم وفعلا التالم في صمت ولكن عن حسرة شريفه وليس عن ندم,حسره عن جماهير ليفربول وهي ترى صلاح تم تعمد فك كتفه وهو خارج يبكي
اتحدى اي معلق ريالي انه راض عن فوز فريقه بهاته الطريقه الدنيئه,كما قلت لكم افرحو في صمت وتالموا لان العالم فهم اساليب الريال في الظفر بالالقاب,فيعد الكرات الساخنه والبارده والقاب زمن فرانكو انضافت خطة فك الكتف تنفك