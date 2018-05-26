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الرئيسية | رياضة | الريال يهزم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

الريال يهزم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

الريال يهزم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
هسبريس من الرباط
السبت 26 ماي 2018 - 20:40

أحرز ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم، اللقب الثالث على التوالي لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي للعاصمة الأوكرانية كييف.

تقدم الفريق الملكي في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، قبل أن يعدل السنغالي ساديو ماني الكفة سريعا بعدها بأربع دقائق، ثم سجل النجم الويلزي غاريث بيل هدف اللقب الملكي في الدقيقة 64.

وعاد بيل وهز شباك "الريدز" بهدف شخصي ثان وثالث للريال بخطأ كارثي آخر من كاريوس قبل 8 دقائق من النهاية.

وبهذا يبقى لقب "التشامبيونز" ملكيا للعام الثالث على التوالي، ليصبح الفريق الأول في القارة العجوز الذي يهيمن على "الكأس ذات الأذنين" في نسختها الحديثة، ويتوج ملكا على عرش البطولة برصيد 13 لقبا وبفارق 6 ألقاب عن ميلان الإيطالي.

بينما تجمد حلم "الريدز" في إضافة لقبهم السادس والأول منذ 13 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - النورس السبت 26 ماي 2018 - 20:48
تألم في الصمت . الملك يتربع على عرشه. ذكاء زيدان قهر كلوب. هالا مدريد
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9
2 - نبيل السبت 26 ماي 2018 - 20:48
هنيئا لريال مدريد وإن شآء الله افرحونا الأسود في روسيا
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19
3 - live السبت 26 ماي 2018 - 20:48
الله يعطينا معاكم زهر ريال مدريد
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26
4 - مغربي غيور السبت 26 ماي 2018 - 20:49
أنا بعدا فطرت مع مالين دار الحمد لله ماتابعتش الماتش لأنني لست إسبانيا محتلا رمضان مبارك عليكم
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14
5 - طنجوي السبت 26 ماي 2018 - 20:49
الرموس الماكر وزيدان الحاكر بنزيمة الساحر وصلاح الخاسر
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15
6 - ياسسسسسسين سطات السبت 26 ماي 2018 - 20:51
مبرووووووووووووووووووووووووووووك ريال مدريد بحال ديما
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-3
7 - الريال الكبير السبت 26 ماي 2018 - 20:52
لأنه الريال يأبى إلا رفع أسمى الكؤوس أغلى الكؤوس ثلاث سنوات من الهيمنة المستحقة ولاعزاء للصغار اللقب الثالث عشر من نوعه والثالث على التوالي ليبقى الريال خارج التصنيف فريق أحلام لامثيل له في التاريخ . بخروج صلاح أو بعدمه ما كنا لتناول عن القمة وعاشت الريال ولا عاش من عاداها
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-5
8 - aissa السبت 26 ماي 2018 - 20:52
هنيئا للريال مدريد رفاق حكيم الغاءب عن المباراة و نتمنوا للمغربي إنتصارات في المونديال.
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2
9 - anass السبت 26 ماي 2018 - 20:53
الفوز ديال ريال مدريد صراحة كان فوز بأهداف رائعة ولكن على حساب صلاح
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2
10 - mo hal السبت 26 ماي 2018 - 20:54
Hard luck reds
التجربة و التفاني أعطوا أكلهم
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1
11 - وطني الحبيب السبت 26 ماي 2018 - 20:55
ريال مدريد فريق لايستحق مبارته كلها تمت بالغش من طرف الحكام الجبناء الذين ليس لهم ضمير.فريق فاشل ضعيف .
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2
12 - ليفو / Levo السبت 26 ماي 2018 - 20:55
لولا راموس الغدار كان ليفيربول سيحقق انتصار
الله يشافي صلاح المسكين
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22
13 - جبلي ابن الجبل السبت 26 ماي 2018 - 20:55
المقابلة انتهت عند خروج صلاح انتهىىى
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22
14 - وجدي مدردستا السبت 26 ماي 2018 - 20:56
هنيئا لنا نحن ملوك أوروبا. لقد أثبت الميرينغي اليوم انهم ابطال اوروبا والكون وافضل فريق في تاريخ الكرة مند نشاتها.لا احد يستطيع مجاراتهم.انتم مدريدنا وفخرنا فخر كل مدريدي في المغرب والعالم.هلا مدريد اي نادا ماس.نحن الأفضل. نحن ريال مدريد
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0
15 - ريالي السبت 26 ماي 2018 - 20:56
الف مبروك للريال ومشجعي الريال
الرقم 13
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-1
16 - مسفيوي السبت 26 ماي 2018 - 20:56
على الرغم أني ريالي أظن أن ليفربول لعبت 10 ضد 12 .... الحارس كان أداءه كارثي ... كاريوس أعطى الريال الكأس
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10
17 - برشلوني السبت 26 ماي 2018 - 20:58
الكرة اخلاق وميثاق شرف قبل ان تكون خبث ودهاء في غير محله
كانت بداية المبارة رائعه وخطورة واضحة لليفربول واستحواد تام على الكرة,قبل ان يعمد راموس وبخبثه الكروي وبالدماء الفرنكاوية التي ورثها من فرانكو ان يعمد وبخبث الى خلع وفك كتف محمد صلاح والنزول بكامل ثقل جسمه عليه وهو يمسك كالسكوتش او اللصق بيده,بعد ذلك راينا كيف امسكت الكامرا ضحكات الفرنسي زيدان بعد ان تمت العملية بنجاح
قبل المبارة كانت الخظة اخراج صلاح سواء عن طريق فاران او راموس
الريال لديها رونالدو وجاريت بيل والبرصا ميسي ومع ذلك لم يتجرء اخد على كسر رونالدو طوال مسيرته الكروية ولم يتجرء اخد على ميسي لكن صلاح المسلم والذي يشكل نصف ليفربول او 50 في المائه فلا ضرر في التجرء عليه
الريال همه الوحيد الفوز باللقب وباي طريقه ونسي ان ليفربول له عشاق كانوا يتابعون المبارة وينتظرون متعه وفوز اخد الفريقين عن حداره وليس عن خبث كروي ومن تحت السمطه
قبلها كانت فازت الريال بهدف تعادل و تسلل للفرنكاوي راموس ضد اتلتيكو وبالوقت الميت,دائما القاب الريال ناقصه وبلا طعم
كنا سنبارك لهم لو فازت عن اقناع
اخيرا ياصلاح بما نفعك افطار رمضان؟بلا شيئ.,.
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4
18 - stitou hamou السبت 26 ماي 2018 - 20:59
L’attentat sur Salah mérite un carton rouge pour Ramos .
Bien c’est l’UEFA a voulu cet résultat.
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7
19 - رياض السبت 26 ماي 2018 - 20:59
من عشاق ريال مدريد، ولكني كرهت راموس كرها لا مثيل له، si tu veux gagner tu dois le mériter, Salah est un grand joueur perturbateur
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4
20 - محمد الزموري السبت 26 ماي 2018 - 21:01
اظن أن الحكم كان مهددا من جهة ما ولذلك تغاضى عن كل أخطاء الريال بما فيها التعدي السافر على محمد صلاح مم طرف راموس وضربة جزاء واضحة للعيان ووووو وهذه أمور أصبحت معروفة في كرة القدم بما أن ترامب يهدد الدول اللتي لا تساند أمريكا في الترشح للمونديال فكل الأشياء اصبحت واردة ولم تعد هناك مصداقية حتى في الرياضة.
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3
21 - الابواب مغلقة السبت 26 ماي 2018 - 21:11
ا غضب يوم في هذا العام..راموس يستحق الطرد...لعب بسقطة جيدو خطيرة..لكم الزهر كبير يا ريال
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0
22 - صلاح السبت 26 ماي 2018 - 21:19
نتمنى ان يكون الاسود في مثل هذا المستوى ويسعدون الشعب المغربي ولو للمرور فقط الى الدور 2 فالكاس مستحيل ....
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0
23 - مغربي في الغربة السبت 26 ماي 2018 - 21:20
ليس هناك فريق في العالم لديه الحظ كالريال شيء لا يصدق.
راموس هو من غير مجريات المباراة و اظن انه كان متعمد اصابة صلاح عاجلا أو آجلا
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0
24 - برشلوني السبت 26 ماي 2018 - 21:22
خبث زيدان قهر شفافية كلوب
اسهل شيئ ان تفوز بعد ان تقضي على اهم ركيزة في الفريق المنافس وبطريقه لا تمت لشرف الكرة بشيئ
لو تعامل كلوب بخبث زيدان كانت اعمدة الريال من زمان بمستودع الملابس
فوز بلا طعم للريال والتاريخ لا ينسى كما لم ينسى هدف التسلل لراموس ضد الاتلتي باخر دقيقه
ونفس التاريخ سيذكر الريال فازت بفك كتف صلاح ,وواهم من يقول ان التاريخ يذكر فقط الالقاب بل الخبث يبقى بالذاكرة ملاصقا للقب او اكثر
كنا ننتظرها نهاية ممتعه شريفه من جانبين لكن خبث ابن فرنسا وابن فرانكو حطم جمالية النهائي.والله فوز بلا طعم او نكهة
ماقيمة فوز امامه كل جرائد العالم تتحدث عن ضجكةة ابن فرنسا البار زيدان بعد ان ادى راموس مهمة خلع الكتف بنجاح
قمة السفالة التي تجعلك تكره كرة القدم وفعلا التالم في صمت ولكن عن حسرة شريفه وليس عن ندم,حسره عن جماهير ليفربول وهي ترى صلاح تم تعمد فك كتفه وهو خارج يبكي
اتحدى اي معلق ريالي انه راض عن فوز فريقه بهاته الطريقه الدنيئه,كما قلت لكم افرحو في صمت وتالموا لان العالم فهم اساليب الريال في الظفر بالالقاب,فيعد الكرات الساخنه والبارده والقاب زمن فرانكو انضافت خطة فك الكتف تنفك
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0
25 - Hicham khoribga السبت 26 ماي 2018 - 21:24
كل العجب لمن لا يجد تعليما جيدا ولا تطبيبا جيدا ولا سكن لاءق ولا شغل قار ولا عيش كريم ويتخبط هنا وهناك وفي النهاية تجده مبنجا امام شاشة في مقهى ليشجع فريقا لا يمثله لا دينا ولا وطنا ولا لغتا ويبعد عنه الاف الكلمترات ولا تربطه به اي علاقة ولما تسأله عن السبب يقوليك تيلعبووووو والبلية هنام غباء مرضي عند الشعوب العربية لدرجة ان هدا الغباء والتكلاخ اصبح فطري في جينات العرب ....لم اسمع يوما عن مشجع يباني او صيني او استرالي يشجج الريال ولم اسمع عن جمهر البيسبوا الامريكي في اسبانيا او جمهور لفريق كرة سلو امريكي في كوريا فقط العرب كالخرفان لا هوية لهم
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-1
26 - هشام كولميمة السبت 26 ماي 2018 - 21:26
هناك بعض التعليقات نسبت فوز الريال بخروج صلاح...إذا كانت ليفربول هي صلاح فلا تستحق الفوز.مبروك للريال،تستحق الفوز...يجب علينا كمتفرجين أن نكون في مستوى المتلقي لمباراة في كرة القدم.
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