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الرئيسية | رياضة | بانون والكعبي يطرُقان أبواب الاحتِراف الأوروبي

بانون والكعبي يطرُقان أبواب الاحتِراف الأوروبي

بانون والكعبي يطرُقان أبواب الاحتِراف الأوروبي
هسبورت - عمر الشرايبي
الأحد 27 ماي 2018 - 12:05

أَضحى نجما البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم؛ أيوب الكعبي، مهاجم فريق نهضة بركان وبدر بانون، مدافع فريق الرجاء البيضاوي، محط اهتمام عدّة أندية خارجية، منذ انطلاقة الموسم، إذ من المرتقب أن يتوصّل اللاعبان الدوليان المغربيان بعروض احترافية أوروبية، خلال الأسابيع المقبلة، سيتم الحسم فيها بعد مشاركتهما رفقة "الأسود" في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن اللاعبين السالفي الذكر، غير مرتبطين بوكلاء أعمال معروفين على الساحة، حاليا، ورجّحت إمكانية تعاملهما مع الشركة الفرنسية ذاتها التي يدبرها دافيد دوتشي، المستشار الرياضي للناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، والمتعاقدة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلا عن عدة أندية أخرى، على غرار موناكو وأميان الفرنسيين، اتحاد العاصمة الجزائري وآخرين.

معلوم أن بانون والكعبي، يحظيان بعناية ومتابعة خاصة من قبل الناخب الوطني ومقربيه، منذ انطلاق الموسم، كما كان الشأن، لما اختار رونار ودوتشي متابعة مباراة الرجاء أمام نهضة بركان، لحساب الجولة قبل الأخيرة من "البطولة برو"، من مدرجات ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، كما أن مدرب "الأسود" رافق مهاجم نهضة بركان خارج المغرب خلال إحدى مواجهاته ضمن كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن ترتفع أسهم اللاعبين داخل بورصة "الميركاتو، بعد المناداة عليهما ضمن قائمة الـ23لاعبا الذين سيشاركون رفقة المنتخب الوطني في نهائيات "مونديال2018"، حيث من شأن التدبير الجيد للعروض التي ستقدّم على طاولة الرجاء ونهضة بركان، من أجل الاستفادة من خدمات الللاعبين، أن يرجح الوجهة الأوروبية خيارا أنسب لمسارهما الرياضي عوض الاحتراف في الدوريات العربية والخليجية.

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