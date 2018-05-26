الإصابة تهدد مشاركة المصري صلاح في المونديال

هسبريس - متابعة

قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، السبت، إن المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي مهدد بالغياب عن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا الشهر المقبل.

من جهته ذكر يورغن كلوب مدرب "الريدرز" أن إصابة صلاح خطيرة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لنادي ليفربول، بينما أعلنت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن صلاح سيغيب عن نهائيات كأس العالم بعد إصابته بخلع في الكتف.

يذكر أن صلاح تعرض للإصابة بعد تدخل قوي من سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، وحاول التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وأصيب أفضل لاعب في "البريمرليغ" في الشوط الأول لمباراة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا واضطر للخروج متألمًا.

وتلقى الفريق الإنجليزي هزيمة من ريال مدريد بهدف مقابل ثلاثة وخسر لقب دوري الأبطال.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الفحوصات الأولية تؤكد أن إصابة صلاح عبارة عن خلع في الكتف، وفرصه في خوض نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 موضع شك أيضًا.

وتعمد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح، التحامل على الإصابة، لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وفي سياق متصل تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا لصلاح وهو يخرج من أرضية الملعب بالدموع في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرى النشطاء أن راموس مدافع ريال مدريد الإسباني تعمد إصابة صلاح في منطقة الكتف بعدما أظهرت اللقطات التليفزيونية ذلك.

وقال محمد أبو تريكة في الاستديو التحليلي لإحدى القنوات التليفزيونية، "ما فعله راموس جريمة، لقد تعمد إيذاء صلاح أمام الحكم و لم يفعل الحكم شيئًا".

وظهرت حالة من الحزن على جماهير ليفربول المتواجدة في ملعب المباراة غير مصدقة صعوبة استكمال أفضل لاعب في "البريمرليغ" للمباراة.

وقدم النجم المصري موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريق بـ 32 هدفًا ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي لـ"البريمرليغ".

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في "البريمرليغ" من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.