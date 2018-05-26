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الرئيسية | رياضة | الإصابة تهدد مشاركة المصري صلاح في المونديال

الإصابة تهدد مشاركة المصري صلاح في المونديال

الإصابة تهدد مشاركة المصري صلاح في المونديال
هسبريس - متابعة
السبت 26 ماي 2018 - 22:05

قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، السبت، إن المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي مهدد بالغياب عن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا الشهر المقبل.

من جهته ذكر يورغن كلوب مدرب "الريدرز" أن إصابة صلاح خطيرة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لنادي ليفربول، بينما أعلنت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن صلاح سيغيب عن نهائيات كأس العالم بعد إصابته بخلع في الكتف.

يذكر أن صلاح تعرض للإصابة بعد تدخل قوي من سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، وحاول التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وأصيب أفضل لاعب في "البريمرليغ" في الشوط الأول لمباراة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا واضطر للخروج متألمًا.

وتلقى الفريق الإنجليزي هزيمة من ريال مدريد بهدف مقابل ثلاثة وخسر لقب دوري الأبطال.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الفحوصات الأولية تؤكد أن إصابة صلاح عبارة عن خلع في الكتف، وفرصه في خوض نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 موضع شك أيضًا.

وتعمد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح، التحامل على الإصابة، لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وفي سياق متصل تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا لصلاح وهو يخرج من أرضية الملعب بالدموع في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرى النشطاء أن راموس مدافع ريال مدريد الإسباني تعمد إصابة صلاح في منطقة الكتف بعدما أظهرت اللقطات التليفزيونية ذلك.

وقال محمد أبو تريكة في الاستديو التحليلي لإحدى القنوات التليفزيونية، "ما فعله راموس جريمة، لقد تعمد إيذاء صلاح أمام الحكم و لم يفعل الحكم شيئًا".

وظهرت حالة من الحزن على جماهير ليفربول المتواجدة في ملعب المباراة غير مصدقة صعوبة استكمال أفضل لاعب في "البريمرليغ" للمباراة.

وقدم النجم المصري موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريق بـ 32 هدفًا ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي لـ"البريمرليغ".

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في "البريمرليغ" من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - مصر والمونديال السبت 26 ماي 2018 - 22:15
قد لايشارك وقد تكون نهايته كلنا يتذكر الكثير من اللاعبين الكبار الذين كانت الإصابة مانعا أمامهم والتألق
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2
2 - فدوى السبت 26 ماي 2018 - 22:21
مسكين بقا فيا؟هادي غير العين كلشي كيهدر بيه،الله يشافيه
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38
3 - hier السبت 26 ماي 2018 - 22:21
جريمة مع سبق الإصرار و الترصد. ما هكذا تلعب مباريات كرة القدم إلا إذا اختلطت اللعبة مع رياضات فنون الحرب
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39
4 - marocain السبت 26 ماي 2018 - 22:21
c'est vraiment dommage c'est un tres grand joueur.je suis désolé pour ses grand fans et surtout nos frères egyptiens.
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16
5 - Bidawi السبت 26 ماي 2018 - 22:23
هذا حال المسلمين، ديما زهرنا عوج للأسف و السبب هو الإبتعاد عن الدين. ربما صلاح لم يكن متوضأ مثلا أو أخر صلاة المغرب إلى بعد المباراة
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-78
6 - simo السبت 26 ماي 2018 - 22:23
مشهد محزن جداً والله تأثرت جدا لإصابة صلاح
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28
7 - كريمو السبت 26 ماي 2018 - 22:24
نتمنى لصلاح الشفاء العاجل للمشاركة في كأس العالم، ممكن ما وقع بسبب افطاره رمضان والله اعلم.
احب الدنيا وما نالها.
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-44
8 - oussama السبت 26 ماي 2018 - 22:24
انا بفاري اعشق البايرن حزن على إقصاء و الظلم للتحكيمي و اصابات لاعبين البايرن لكن ان ارى دموع أفضل لاعب عربي في هذا الموسم و هو يرى جزء من حلمه يحطم بشكل مفاجئ جعلني أشاهد انحياز أوروبا بتحكيميها لريال
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16
9 - اجديك السبت 26 ماي 2018 - 22:27
كما يقال "ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير"، تأسفت كتيرا لما وقع لهدا النجم العربي المصري، وكنت اتوقع ان يبصم على مبارة جيدة لان خوض نهاية كأس اروبا فرصة لا تعوض بالنسبة للاعبين، اتمنى له الشفاء العاجل لأننا نريد ان نرى مهاراته في المونديال الروسي، سلمات ان شاء الله.
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14
10 - twich السبت 26 ماي 2018 - 22:27
لو كان تعطب راموس بلاصط صلاح ..غانفرح واخا انا ريالي باش مايلعبش ضدنا فالمونديال
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13
11 - محمد السبت 26 ماي 2018 - 22:27
مكاينش اللي خرج عليه كد العين ديال المصريين شهرين هما امدحوا فيه.ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير.
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11
12 - omar السبت 26 ماي 2018 - 22:28
الجزار راموس ابى الا ان يقتلع كتف صلاح ليفوز فريقه بالمباراة هذه ليست منافسة كروية شريفة ،تمنباتنا لصلاح بالشفاء العاجل
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11
13 - أبو علي السبت 26 ماي 2018 - 22:29
في الحقيقة الوحش راموس خاصو يتوقف مدا الحياة.
في مسيرته الكروية قد حطم الرقم القياسي في البطاقات الحمراء.
ما فعله اليوم خاص ليفربول تقدم دعوى قضائية ضده لدا دوي اﻹختصاص
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13
14 - باها السبت 26 ماي 2018 - 22:31
أكبر خاسر هو المنتخب المصري لهذا اللاعب المتميز الله يشافيه و يشافي جميع المسلمين
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8
15 - حسين السبت 26 ماي 2018 - 22:35
شئ محزن الا يشارك صلاح في كأس العالم لانه موهوب جدا ، ورموس لاعب قدر
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5
16 - الوزاني السبت 26 ماي 2018 - 22:36
صلاح قرر اليوم افطار رمضان، وهو اول ايام العيد بالنسبة للشعب المصري.
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-10
17 - رامي السبت 26 ماي 2018 - 22:37
نتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح حتى يشارك رفقة المنتخب المصري في نهائيات كاس العالم لقد ثاثرنا له كثيرا.
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1
18 - وجدي السبت 26 ماي 2018 - 22:38
حسبي الله ونعم الوكيل فداك وزير الرياضة السعودي عينه حارة ياربي تستر والله الا بقا فيا مسكين ان شاء يتشفي ويدك شباك سعودية بشي سبعة يارب
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0
19 - صراحة السبت 26 ماي 2018 - 22:40
راموس لاعب عنيف وتدخلاته تتسبب دائما في اصابة اللاعبين إصابات خطيرة وقد حاول مرارا وتكرارا اصابة احسن لاعب في العالم ميسي لكنه لحد الان لم ينجح وخير دليل على كلامي فيديوهات على اليوتوب التي توضح النية الواضحة لهذا اللاعب بإصابة ميسي .
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4
20 - imad السبت 26 ماي 2018 - 22:40
يجب متابعة راموس من طرف TAc/CAS لتعمده خلع كتف محمد صلاح.
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0
21 - vraibidawi السبت 26 ماي 2018 - 22:42
كما تدين تدان هذا يذكرني ما فعلتم انتم المصريين في اللاعب الكبير التيمومي حين اقحمتم لاعب خصيصا من أجل أن يعطبه وتسبب له في كسر ....اللهم لا شماتة
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3
22 - مغربية صحراوية السبت 26 ماي 2018 - 22:44
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا كندخل اليوتيوب ديما الهضرة غير عليه فمصر الكل كيهدر عليه والله اعلم هاد الشي اللي وقع ليه غير عين الله يشفيه وان شاء الله يقدر يلعب المونديال حيت فعلا خسارة للمنتخب المصري ايلا ملعبش
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4
23 - هشام السبت 26 ماي 2018 - 22:45
هاذا جزاء الصائمين
حكمتك يا رب
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-7
24 - nourani السبت 26 ماي 2018 - 22:47
راموس لاعب قدر بجب متابعته قانونيا و الشفاء العاجل لصلاح
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4
25 - نور السبت 26 ماي 2018 - 22:50
راموس اكبر حقود وشرير في كرة قدم..معمرو غادي يفهم قوانين الكرة حيث وحش مطلوق في ملعب...كريستيانو لعب اكثر من موهوب ولكن تنحي فيه روح رياضية لي فيه...انا بعد سفت صورة وثأثر حيث لاعب مثلو لازم يلعب في مونديال..او دموعو تتلن عزيمة لكانت عندوا بش يلعب مع فريق في مونديال...تندعي من قلبي ربي يشافيه ..انا مغربي او محمد صلاح خويا في الاسلام..نتمنى ليه شفاء العاجل او نلعبوا صدوا في مونديال علاش لا كلشي ممكن.
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26 - mostafa السبت 26 ماي 2018 - 22:56
دكرني اصابة اللاعب المغربي العزيز علينا التيمومي ومن يندكر حزن المغاربة وفرح المصريين والسلام
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