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الرئيسية | رياضة | حكيمي أول لاعب مغربي يتوج بـ"أبطال أوروبا"

حكيمي أول لاعب مغربي يتوج بـ"أبطال أوروبا"

حكيمي أول لاعب مغربي يتوج بـ"أبطال أوروبا"
هسبريس - إفي
السبت 26 ماي 2018 - 22:15

دخل اللاعب المغربي الشاب أشرف حكيمي تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما بات أول لاعب مغربي وثاني لاعب عربي يتوج بلقب البطولة الأعرق على مستوى الأندية في العالم، بعد النجم الجزائري السابق رابح ماجر الذي قاد بورتو البرتغالي للقب في موسم (1986-87).

وتوج ريال مدريد الليلة بلقب "التشامبيونز ليغ" للمرة الثالثة على التوالي، الـ13 في تاريخه، بعدما أسقط ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية التي احتضنها الملعب (الأولمبي) بالعاصمة الأوكرانية كييف بنتيجة (3-1).

وعلى الرغم من خروجه من قائمة الفريق الملكي في مباراة اليوم، إلا أن صاحب الـ19 عاما دخل تاريخ البطولة بعدما جلس على مقاعد البدلاء خلال مباراتي بوروسيا دورتموند الألماني في دور المجموعات، وباريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن النهائي.

وكان أسطورة الكرة الجزائرية ومدرب المنتخب الوطني سابقا، رابح ماجر، قد قاد بورتو قبل 31 عاما للقب البطولة على حساب بايرن ميونخ الألماني (2-1) وهي المباراة التي شهدت هدفه الشهير بالكعب في شباك البلجيكي جان ماري فاف.

وكان نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، يحلم بتحقيق هذا الإنجاز عندما شارك مع فريقه في نهائي الليلة لمدة 30 دقيقة قبل أن يخرج متأثرا بإصابته في الكتف إثر تدخل قوي من سرخيو راموس، قائد ريال مدريد، والدموع تنهمر من عينيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي السبت 26 ماي 2018 - 22:24
مبروك لأشرف شاب مجتهد... أن يبدأ مسيرته الكروية بلقب كبير كدوري الأبطال فهو دافع كبير له للتحسن و العطاء مستقبلا
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38
2 - امازبغي السبت 26 ماي 2018 - 22:26
حكيمي مغربي وليس بعربي يا من يريد تعريب الشجر والحجر، مغربي قح حتى وان قلت عربي فلا يعرف ولو جملة مفيدة في العربية ما هذه العنصرية الهجينة، حكيمي مغربي وافريقي انشر وشكرا
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-3
3 - ولد زايو السبت 26 ماي 2018 - 22:29
دخل اللاعب المغربي الشاب أشرف حكيمي تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما لم يشارك في أي ولم يكن حتى ضمن الاحتياط. المهم هنيئا له ومستقبل واعد إنشاء الله. *بالتوفيق *
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20
4 - Hicham السبت 26 ماي 2018 - 22:29
Au moins un vrais marocain . Bravo, félicitations, et merci d'avoir levé notre vrais drapeau encore bravo
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11
5 - Brahim السبت 26 ماي 2018 - 22:36
لماذا لا تنسون كريم بنزيمة أليس عربيا أيضا ذو أصول جزائررية رغم كونه ذو جنسية فرنسية
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-8
6 - faroukbela السبت 26 ماي 2018 - 22:38
انشاءالله لكاس العالم لماذا لا
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5
7 - marokkii السبت 26 ماي 2018 - 22:40
مبىروك لاشرف .الشيء الجميل في حكيمي هو حمل العلم المغربي صراحة اشكر والديه الدين ادعموه بحب وطنه الام رغم ازدياده في اسبانيا ليس كالاعب الاخر اللي كان يلعب مع البارصة وفضل الاسبان بمساندة والديه.رمضان مبارك
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13
8 - abdellatif السبت 26 ماي 2018 - 22:48
et bientot la coupe du monde inchaa allah
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