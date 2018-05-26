إصابة صلاح تهز مصر: "دموعك غالية يا نجم"

هسبريس - متابعة

أعرب العديد من نجوم السياسة والرياضة والفن في مصر عن أمنياتهم لشفاء المهاجم محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي خسرها بهدف لثلاثة أهداف.

تضامن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد مع صلاح في تغريدة بموقعه عبر تويتر: "ألف سلامة عليك يا صلاح.. مصر كلها تتمنى لك الشفاء العاجل"، كما أبدى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المنتخب حزنه الشديد على إصابة صلاح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

من جهته رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري، استباق الأحداث، مفضلًا التريث حتى تتضح كافة المعلومات حول إصابة نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، فيما أشار محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري إلى أنه ينتظر التقرير الطبي عن حالة النجم صلاح مع انضمامه لبعثة الفريق لوضع البرنامج العلاجي المناسب، متمنيًا ألا تؤثر الإصابة في ابتعاده لوقت طويل.

وقال عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري في تغريدة عبر صفحته على "تويتر"، "ألف سلامة عليك يا صلاح، بسيطة إن شاء الله يا نجم وهنستناك (ننتظرك) توصل بالسلامة وتشارك مع المنتخب، وإن شاء الله ربنا يعوضك بالأحسن مع المنتخب".

بدوره كتب أحمد فتحي لاعب الأهلي المصري، على "تويتر": "ربنا يقومك بالسلامة وتكون بسيطة وترجع لنا أحسن من الأول".

من جهتها قامت الفنانة آيتن عامر بالدعاء لصلاح في تغريدة على صفحتها "تويتر"، "اللهم اشفي محمد صلاح وأجبره يا جبّار جبرًا يليق بعظمتك ورحمتك.. آمين".

وفي غضون ذلك قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إن إصابة المهاجم المصري محمد صلاح التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد "خطيرة".

وفي تصريح لموقع النادي الإليكتروني، أكد كلوب "إصابة صلاح خطيرة حقًا، هو الآن في المستشفى لعمل أشعة إكس، إنها إما طوق الترقوة أو الكتف نفسه، إنها لا تبدو جيدة، هذا كل شيء".

وتعمد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح، التحامل على الإصابة، لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وقدم صلاح موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريق بـ 32 هدفًا ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي لـ"البريمرليغ".

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في "البريمرليغ" من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.