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الرئيسية | رياضة | طبيب "الفراعنة" يتفاءل بعودة صلاح إلى الملاعب

طبيب "الفراعنة" يتفاءل بعودة صلاح إلى الملاعب

طبيب "الفراعنة" يتفاءل بعودة صلاح إلى الملاعب
هسبريس - متابعة
السبت 26 ماي 2018 - 22:46

أعرب محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، السبت، عن تفاؤله بإمكانية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من المشاركة في مونديال روسيا الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل.

ووفقًا لصفحة الاتحاد المصري للعبه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أفاد مسؤولو ليفربول في اتصال تليفوني بأنه تم إجراء أشعة على كتف صلاح وأظهرت النتيجة أن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف".

وعلى إثرها، أعرب الطبيب أبو العلا عبر صفحة الاتحاد عن تفاؤله بمشاركة "أبو مكة" في بطولة كأس العالم بروسيا وفق هذا التشخيص.

من جهته حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السبت، على مواساة المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري الأبطال.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية لـ"فيفا" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تمنياتنا بالشفاء العاجل للملك المصري محمد صلاح، أنهى موسمه الأوروبي بدموع وبرقم قياسي كأفضل هداف إفريقي بنفس الموسم من دوري الأبطال برصيد 10 أهداف، وهو أيضًا أفضل هداف لليفربول في البطولة هذا الموسم مشاركة مع فيرمينو".

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