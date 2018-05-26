24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:32
|05:16
|12:29
|16:09
|19:34
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- باحث مغربي يقترح التجنيد في جامعات المملكة
- شركات القروض تحقق أرباحا قياسية في المغرب
- أطر "التنمية الاجتماعية" بسطات يقاطعون العمل
- الأمم المتحدة تكرم سبعة جنود مغاربة بنيويورك
- تلفزة رمضان
التاريخ المحاصر ـ 10 ـ .. "جمهورية الريف" و"مساخيط سيدنا" (5.00)
- الحموشي يقدم اعتذارا رسميا لـ"سائق تريبورتر" عنّفه ضابط ممتاز - (241)
- أسعار السردين تتراجع إلى مستويات قياسية بعد "اختفاء الوسطاء" - (93)
- التصويت العلني "يهدد" المغرِب .. "رشاوى" لاستمالة الأصوات واردة - (72)
- قياس نسب المشاهدة يرتّب "البرامج الرمضانية" حسب الإقبال - (50)
- دفاع بوعشرين يطلب التراجع عن عرض الفيديوهات الجنسية في رمضان - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طبيب "الفراعنة" يتفاءل بعودة صلاح إلى الملاعب
أعرب محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، السبت، عن تفاؤله بإمكانية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من المشاركة في مونديال روسيا الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل.
ووفقًا لصفحة الاتحاد المصري للعبه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أفاد مسؤولو ليفربول في اتصال تليفوني بأنه تم إجراء أشعة على كتف صلاح وأظهرت النتيجة أن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف".
وعلى إثرها، أعرب الطبيب أبو العلا عبر صفحة الاتحاد عن تفاؤله بمشاركة "أبو مكة" في بطولة كأس العالم بروسيا وفق هذا التشخيص.
من جهته حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السبت، على مواساة المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري الأبطال.
وفي تغريدة على الصفحة الرسمية لـ"فيفا" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تمنياتنا بالشفاء العاجل للملك المصري محمد صلاح، أنهى موسمه الأوروبي بدموع وبرقم قياسي كأفضل هداف إفريقي بنفس الموسم من دوري الأبطال برصيد 10 أهداف، وهو أيضًا أفضل هداف لليفربول في البطولة هذا الموسم مشاركة مع فيرمينو".