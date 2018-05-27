24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3421:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نساء يواجهن الفقر والحرمان ببيع فطائر رمضان في فاس (5.00)

  2. فاتحة البردة المصباحية في مدح خير البرية (5.00)

  3. معتقلون ينضمون إلى إضراب الزفزافي عن الطعام (5.00)

  4. إنزكان .. حجز حليب ولبن داخل مستودع تخزين (5.00)

  5. مراكز الاستماع .. حلقة مفقودة في سلوكات العنف بمدارس المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "الأسود" تتجه إلى سويسرا لإقامة تربص إعدادي

"الأسود" تتجه إلى سويسرا لإقامة تربص إعدادي

"الأسود" تتجه إلى سويسرا لإقامة تربص إعدادي
هسبورت - محمد أمين متبار(صورة منير امحيمدات*)
الأحد 27 ماي 2018 - 13:10

أجرى الفريق الوطني المغربي، صباح اليوم، آخر حصة تدريبية له في المغرب، قبل شد الرحال صوب سويسرا من أجل استكمال الإعداد لنهائيات كأس العالم، المرتقبة الشهر المقبل، بعد أن دخل تربصا إعداديا منذ الخميس الماضي بالصخيرات.

وانطلقت حصة المنتخب المغلقة في حدود العاشرة صباحا على أن تعرف مشاركة كل العناصر الوطنية، باستثناء أشرف حكيمي، الذي غاب عن المعسكر بحكم وجوده رفقة فريق ريال مدريد الإسباني، الذي توج، أمس، بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما بكييف الأوكرانية، على أن تتجه صوب سويسرا في رحلة مباشرة في الساعة الثانية بعد الزوال.

وكانت النخبة الوطنية قد أجرت مساء أمس، حصة تدريبية، شارك فيها 25 لاعبا، باحتساب اللاعبين الموجودين في قائمة "الاحتياط"، ركز خلالها الناخب الوطني هيرفي رونار على زيادة التجانس بين اللاعبين والعمل على بعض التفاصيل التكتيكية.

وتميزت الأيام الأربعة التي تجمع فيها "أسود الأطلس" بالصخيرات، وخاضوا خلالها ثلاث حصص تدريبية رسمية، بأجواء إيجابية بين اللاعبين، حيث بدا التركيز والانخراط في المجموعة واضحا، منذ التحاق اللاعبين بالمغرب، مرورا بحفل تقديم القميص الرسمي، وصولا لمحطة مغادرة التراب الوطني من أجل التركيز أكثر على المشاركة المونديالية الخامسة في تاريخ المغرب.

ومعلوم أن المنتخب المغربي سيواجه كلا من أوكرانيا وسلوفاكيا في سويسرا على التوالي، أيام 31 ماي ورابع يونيو المقبل، قبل مواجهة منتخب إستونيا على أرضه في التاسع من يونيو، على أن يرحل بعدها مباشرة صوب مدينة فورونيج، مقر إقامة "الأسود" خلال المونديال.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Abdellatif الأحد 27 ماي 2018 - 13:29
Bonne chance les lions de l'atlas. il faut mettre dans la tete qu'il n'y a pas de logique dans le football s'il ya une logique dans le foot le Bresil devrait etre sacre champion du monde a chaque fois
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - chou الأحد 27 ماي 2018 - 13:31
بالتوفيق يا أسود الاطلس الشعب المغربي ورائكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - بافاري الأحد 27 ماي 2018 - 13:37
رحلة موفقة بإذن المولى العلي.
سنكون في الموعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - متسائل الأحد 27 ماي 2018 - 13:43
الله يوفق المنتخب الوطني ، أتسائل حصتهم التدريبية في الصباح كيف ذالك و هم صائمون. ،أم ماذا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
5 - ابراهيم الأحد 27 ماي 2018 - 14:02
ضروري سويسرا باراكا إفران زعما غادي يديو كاس العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
6 - من ألمانيا الأحد 27 ماي 2018 - 14:04
بالتوفيق ان شاء الله
يجب الحذر من راموس في مبارة اسبانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.