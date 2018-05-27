"الأسود" تتجه إلى سويسرا لإقامة تربص إعدادي

هسبورت - محمد أمين متبار(صورة منير امحيمدات*)

أجرى الفريق الوطني المغربي، صباح اليوم، آخر حصة تدريبية له في المغرب، قبل شد الرحال صوب سويسرا من أجل استكمال الإعداد لنهائيات كأس العالم، المرتقبة الشهر المقبل، بعد أن دخل تربصا إعداديا منذ الخميس الماضي بالصخيرات.

وانطلقت حصة المنتخب المغلقة في حدود العاشرة صباحا على أن تعرف مشاركة كل العناصر الوطنية، باستثناء أشرف حكيمي، الذي غاب عن المعسكر بحكم وجوده رفقة فريق ريال مدريد الإسباني، الذي توج، أمس، بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما بكييف الأوكرانية، على أن تتجه صوب سويسرا في رحلة مباشرة في الساعة الثانية بعد الزوال.

وكانت النخبة الوطنية قد أجرت مساء أمس، حصة تدريبية، شارك فيها 25 لاعبا، باحتساب اللاعبين الموجودين في قائمة "الاحتياط"، ركز خلالها الناخب الوطني هيرفي رونار على زيادة التجانس بين اللاعبين والعمل على بعض التفاصيل التكتيكية.

وتميزت الأيام الأربعة التي تجمع فيها "أسود الأطلس" بالصخيرات، وخاضوا خلالها ثلاث حصص تدريبية رسمية، بأجواء إيجابية بين اللاعبين، حيث بدا التركيز والانخراط في المجموعة واضحا، منذ التحاق اللاعبين بالمغرب، مرورا بحفل تقديم القميص الرسمي، وصولا لمحطة مغادرة التراب الوطني من أجل التركيز أكثر على المشاركة المونديالية الخامسة في تاريخ المغرب.

ومعلوم أن المنتخب المغربي سيواجه كلا من أوكرانيا وسلوفاكيا في سويسرا على التوالي، أيام 31 ماي ورابع يونيو المقبل، قبل مواجهة منتخب إستونيا على أرضه في التاسع من يونيو، على أن يرحل بعدها مباشرة صوب مدينة فورونيج، مقر إقامة "الأسود" خلال المونديال.

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