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كُتّاب وآراء
صحيفة فرنسية تتهم راموس بتعمد إصابة صلاح
اتهمت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، مدافع وقائد ريال مدريد، سرجيو راموس بتعمد إصابة مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال الأوروبا التي أقيمت يوم السبت في كييف وانتهت بتتويج الملكي بالبطولة للمرة الـ13 في تاريخه.
وأشارت الصحيفة إلى أن راموس "تعمد إصابة صلاح"، موضحة أنه "في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، وبعد بداية جيدة من جانب ليفربول، تصارع راموس على الكرة مع محمد صلاح".
وأضافت أن "الإسباني أسقط اللاعب المصري وقام بلي ذراعه وسقط فوقه معتمدا على حركة تتبع في لعبة الجودو. لقد سقط فوقه بكل ثقله. ذراع (صلاح) تعرض للثني وتألم كتفه. بعدها بدقائق غادر صلاح الملعب والدموع في عينيه، بينما أخذ سرجيو راموس يتابع المشهد ضاحكا في مكان قريب للغاية من الحكم".
وغادر الدولي المصري الملعب إثر تعرضه لإصابة في الكتف عقب هذه المداخلة، وانتهت المباراة بفوز الريال 3-1 ليتوج بالتشامبيونز ليغ للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخه.