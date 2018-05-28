اتحاد طنجة يتعاقد مع التونسي حمزة الجلاصي

هسبورت*

أعلن اتحاد طنجة عن التعاقد رسميا مع التونسي حمزة الجلاصي، بموجب عقد يمتد لـ3 سنوات قادما من النادي البنزرتي.

وجاء تعاقد اتحاد طنجة مع الجلاصي للاستفادة من خبرته لتقديم الإضافة للفريق خلال الموسم المقبل، علما أن اللاعب سبق ولعب مع عدة أندية، يأتي في مقدمتها الأولمبي الباجي والملعب القابسي والبنزرتي.

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