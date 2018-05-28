جهود المحترفين المغاربة تثمر ألقابا محلية

هسبورت - محمد فنكار*

أثمرت جهود المحترفين المغاربة في الدوريات الأوربية على 13 لقبا محليا وآخر أوروبي، كما صعد لاعبان مع ناديهما إلى الدوريات الممتازة، بعد احتلال مراكز أولى تؤهل إلى القسم الأول.

واختلفت البلدان التي توج فيها الدوليون المغاربة، إذ كان أبرز إنجاز للعناصر الوطنية تتويج أشرف حكيمي، بدوري أبطال أوربا بعد فوز فريقه على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لواحد، وهو ما أدخله تاريخ الكرة المغربية باعتباره أول مغربي يحرز هذه البطولة.

في البطولات المحلية، قاد مهدي بنعطية، ناديه "يوفنتوس" الإيطالي للتتويج بلقبي "الكالتشيو" وكأس إيطاليا، وهما نفس الألقاب التي حققها العام الماضي مع نفس الفريق، كما أن مواطناه، كريم الأحمدي وسفيان أمرابط ساهما في صعود "فاينورد روتردام" إلى بوديوم كأس هولندا للموسم الماضي.

يونس بلهندة بدوره حقق ثالث ألقابه الشخصية في مساره، فبعد بطولة فرنسا وأوكرانيا، حمل متوسط الميدان المغربي درع الدوري التركي مع "غلطة سراي"، في حين توج عمر قادوري بلقب كأس اليونان للمرة الأولى في مساره الكروي مع "باوك أثينا".

وساهم رشيد عليوي، هداف "نيم" الفرنسي بـ 17 هدفا في صعود فريقه إلى الدوري الفرنسي الممتاز، ليحرز لقب "الليغ 2"، لاحتلاله المركز الثاني خلف "ريمس"، وهو نفس إنجاز رومان سايس مع "ولفرهامبتون" بالمساعدة على لعب "البريمير ليغ" بعد التتويج بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

في الدوريات العربية، تألق وليد أزارو، هداف الأهلي المصري والدوري المحلي بـ 18 هدفا، ليقود ناديه إلى ثنائية الدوري وكأس السوبر، وهو نفس إنجاز يوسف العربي مع "الدحيل" القطري، بتنصيبه بطلا لدوري نجوم قطر وكأس قطر، فيما اكتفى أشرف بنشرقي بالتتويج بالدوري السعودي في أول سنة له مع الفريق، وحقق مراد باتنة أولى ألقابه بحصده للقب كأس السوبر الإماراتي شهر يناير الماضي.

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