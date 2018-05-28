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الرئيسية | رياضة | مقاعد نجوم البايرن تباع في سوق للمتلاشيات بسلا

مقاعد نجوم البايرن تباع في سوق للمتلاشيات بسلا

مقاعد نجوم البايرن تباع في سوق للمتلاشيات بسلا
هسبورت - محمد فنكار*
الاثنين 28 ماي 2018 - 11:05

أثارت صورة مقاعد بدلاء بايرن ميونخ الألماني بإحدى أسواق المتلاشيات بالمغرب استغراب وسخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور مقاعد بدلاء نجم الفريق "البافاري"، الفرنسي فرانك ريبيري، وزميله السابق في الفريق، الألماني طوني كروس، المنتقل إلى ريال مدريد سنة 2014، تباع في أحد أسواق المتلاشيات مدينة سلا، ما جعل نشطاء "الفايسبوك" يتفاعلون معها بشكل ساخر، متسائلين عن الطريقة التي وصلت به للمغرب.

وعلق البعض بشكل ساخر على هذه الصورة الطريفة بكونها انتقاما من بايرن ميونخ، بعد انتصاره على الرجاء البيضاوي في نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013، بهدفي البرازيلي دانتي والإسباني تياغو، في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة مراكش الكبير.

وأضاف مغرد عبر "تويتر": غير معقول وأمر لا يصدقه العقل.. لكن المغاربة ما يقد عليهم غير لي خلقهم"، في إشارة منه إلى قدرة المغاربة على القيام بأي شيء، حتى وإن كان ذلك بيع مقاعد بدلاء فريق بايرن ميونخ الألماني.

وفي سياق متصل، قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أنه سيعرض مقاعد مدرجات ملعبه أليانز آرينا للبيع، حيث سيكون للمشجعين المنخرطين في النادي أولوية شراء الكراسي المخصصة لهم في المدرجات، وما تبقى من المقاعد سيتم بيعها للعموم، وهي فكرة من الممكن أن تطبق حتى لمقاعد البدلاء الخاصة بالنادي، حيث تطرح في المزاد العلني لعشاق الفريق "البافاري".

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