البركاوي: تفكيري منصب على اللعب في الخارج

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أكد كريم البركاوي، مهاجم فريق حسنية أكادير لكرة القدم، توصله خلال الأيام الأخيرة بالعديد من العروض من عدة فرق وطنية وخليجية ترغب في ضمه إلى صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ بات اللاعب يفكر في تغيير الأجواء والدخول في تجربة احترافية بعد التألق البارز رفقة "غزالة سوس".

ونفى كريم البركاوي، في تصريح خص به "هسبورت" كل الأخبار التي تتداول بشأن توصله إلى اتفاق رسمي مع إدارة الحسنية، لتمديد عقده بشروط مالية جديدة، إذ أكد أنه لم يجالس بعد أي من مسؤولي الحسنية، ولم يفاتحه أحد في هذا الموضوع.

وأوضح مهاجم الحسنية أن تفكيره في الفترة الحالية منصب على دراسة العروض التي توصل بها من بعض الفرق الإمارتية والقطرية بالخصوص، إذ يرى أن الوقت قد حان للإحتراف واللعب في الخارج من أجل تأمين مستقبله من الناحية المالية، وكذا الكروية.

وقال البركاوي، إنه يضع العروض الخارجية التي توصل بها من فرق إمارتية وقطرية ضمن أولويته، فيما تبقى كل الأولوية لعرض فريقه الأم على الصعيد المحلي في حالة لم يتوصل إلى إتفاق للإنتقال إلى إحدى الفرق الخليجية، إذ يفضل مهاجم الحسنية مواصلة مساره الكروي في المغرب رفقة الحسنية شريطة تحسين الشروط المالية في عقده الذي لازال ساريا لموسم كروي آخر.

يشار أن الحبيب سيدينو، رئيس فريق حسنية أكادير، صرح في وقت سابق أن إدارة الحسنية مستعدة لتسريح كل من كريم البركاوي وبديع أووك، في حالة وجود عروض خارجية جادة يستفيد منها هؤلاء اللاعبون من كل الجوانب، غير ذلك يفضل مواصلتهم مسارهم مع الفريق المقبل على المشاركة القارية.

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