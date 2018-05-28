أنصار محمد صلاح يطلقون مبادرة لمعاقبة راموس

هسبريس - متابعة

كشفت صحيفة "أ س" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن أحد أنصار نادي ليفربول الإنجليزي أطلق مبادرة عبر منصة "تشانج دوت أورج" على الانترنت لمعاقبة اللاعب الإسباني سيرخيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد، بسبب تعمده إصابة مهاجم ليفربول، محمد صلاح، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن طلب المشجع المذكور قوبل بتأييد واسع من قبل الكثير من جماهير كرة القدم، حيث وقع عليه أكثر من 300 ألف شخص.

وجاء نص الطلب كما يلي: "سيرخيو راموس جذب متعمدا ذراع محمد صلاح متسببا له في خلع في الكتف، مما أدى إلى غيابه عن باقي المباراة وليس هذا وحسب بل إنه يواجه شبح الغياب عن مونديال 2018".

وأضاف المشجع في طلبه أن لاعب ريال مدريد تصرف بطريقة حملت قدرا كبيرا من الخداع، وظهر كما لو كان هو من تعرض للاعتداء من قبل لاعبي ليفربول، مما دفع حكم اللقاء بإشهار بطاقة صفراء غير مستحقة لساديو ماني، نجم ليفربول.

وأكمل قائلا: "سيرخيو راموس يشكل مثالا سيئا للغاية بالنسبة للأجيال المستقبلية لرياضة كرة القدم، فبدلا من أن يفوز بالمباريات بطريقة نظيفة يلجأ إلى حيل تناقض روح المباريات واللعب النظيف".

واختتم قائلا: "اليويفا (اتحاد الكرة الأوروبي) والفيفا (اتحاد الكرة الدولي) يجب أن يتخذا إجراءات ضد راموس وأمثاله من اللاعبين بالاستعانة بتسجيلات الفيديو للمباريات من أجل الحفاظ على روح اللعبة".