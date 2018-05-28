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الرئيسية | رياضة | أنصار محمد صلاح يطلقون مبادرة لمعاقبة راموس

أنصار محمد صلاح يطلقون مبادرة لمعاقبة راموس

أنصار محمد صلاح يطلقون مبادرة لمعاقبة راموس
هسبريس - متابعة
الاثنين 28 ماي 2018 - 18:45

كشفت صحيفة "أ س" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن أحد أنصار نادي ليفربول الإنجليزي أطلق مبادرة عبر منصة "تشانج دوت أورج" على الانترنت لمعاقبة اللاعب الإسباني سيرخيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد، بسبب تعمده إصابة مهاجم ليفربول، محمد صلاح، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن طلب المشجع المذكور قوبل بتأييد واسع من قبل الكثير من جماهير كرة القدم، حيث وقع عليه أكثر من 300 ألف شخص.

وجاء نص الطلب كما يلي: "سيرخيو راموس جذب متعمدا ذراع محمد صلاح متسببا له في خلع في الكتف، مما أدى إلى غيابه عن باقي المباراة وليس هذا وحسب بل إنه يواجه شبح الغياب عن مونديال 2018".

وأضاف المشجع في طلبه أن لاعب ريال مدريد تصرف بطريقة حملت قدرا كبيرا من الخداع، وظهر كما لو كان هو من تعرض للاعتداء من قبل لاعبي ليفربول، مما دفع حكم اللقاء بإشهار بطاقة صفراء غير مستحقة لساديو ماني، نجم ليفربول.

وأكمل قائلا: "سيرخيو راموس يشكل مثالا سيئا للغاية بالنسبة للأجيال المستقبلية لرياضة كرة القدم، فبدلا من أن يفوز بالمباريات بطريقة نظيفة يلجأ إلى حيل تناقض روح المباريات واللعب النظيف".

واختتم قائلا: "اليويفا (اتحاد الكرة الأوروبي) والفيفا (اتحاد الكرة الدولي) يجب أن يتخذا إجراءات ضد راموس وأمثاله من اللاعبين بالاستعانة بتسجيلات الفيديو للمباريات من أجل الحفاظ على روح اللعبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - meme الاثنين 28 ماي 2018 - 19:06
هديك 300 الف يجب ان لا يكون منها و لا واحد انجليزي هكذا نتفق اما و هم نجالزا كلهم فهذا يعني انهم يريدون الانتقام من الريال لا غير مبروك عليك اسي زين الدين زيدان الزين و مزيد من التالق اسي بن زيما رغم ان ديدي دي شان سيحرمنا من الاستمتاع بلعبك في المونديال لا سامحه الله
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2 - عبدو الاثنين 28 ماي 2018 - 19:15
نعم انا مع فكرة معاقبة راموس من طرف الفيفا و عدد البطافات الحمراء الذي حصل عليها في مسيرته الكروية هو خيل دليل على سلوكه الغير رياضي .
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3 - tornadogut الاثنين 28 ماي 2018 - 19:15
مبادرة رائعة تبين ان الاتحاد احسن طريقة لتغيير وضع ما
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4 - benmoh الاثنين 28 ماي 2018 - 19:15
la fifa devrait prevoir dans son reglement que tout joueur qui occasione une blessure a un autre joueur l'obligeant a ne pas pouvoir jouer durant une periode le fautif devra lui aussi etre sanctionne a ne pas jouer durant la meme periode.
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5 - Madrid الاثنين 28 ماي 2018 - 19:16
هذيك كورة اللي لعب كيربح. اوللي تهرس امشي السبيطار .هذي هي الكورة شحال من واحد تهرس ف المقابلة عمر شي واحد طلب شي حاجة .انتما المغاربة تهرس التيمومي او سكتو شكولي هرسو .ضاربتو ا و تقتلو عباد الله ف القهوة على. الريال. والبرصا. شكون الي اتحاسب مول القهوة ولا الفراقي اللي لعبو. انتما العربديما مكلخين الناس لعبو سلاو اونتما شادين ف الحسبات .
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6 - سام الاثنين 28 ماي 2018 - 19:18
راموس كمدافع وسط لم يقوم إلا بواجبه لتعطيل هروب المهاجم صالح الذي يتحمل وحده مسؤولية إدخال يده بين يد و ضلعة راموس فراموس غير مسؤول عن إدخال يد صالح ولكنه من حقه الضغط عليها و جر صالح إلى السقوط معا لو كانت نية صالح حسنة ما كان عليه إدخال يده في غير محلها و بالتالي فالسقطة مشروعة لكنها كانت بدون قصد راموس مؤلمة لصالح
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