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الرئيسية | رياضة | فلسطين تطالب رفاق ميسي بعدم اللعب في القدس

فلسطين تطالب رفاق ميسي بعدم اللعب في القدس

فلسطين تطالب رفاق ميسي بعدم اللعب في القدس
هسبريس - متابعة
الاثنين 28 ماي 2018 - 20:57

طالبت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين الأرجنتين بالامتناع عن خوض المباراة الودية التي من المقرر أن تجمع بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الإسرائيلي في القدس.

وحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب في بيان، الأرجنتين على الامتناع عن المشاركة في اللقاء المقرر في التاسع من يونيو المقبل في مدينة القدس.

وقال الرجوب إن الفلسطينيين يرفضون إقامة المباراة في القدس، متهما إسرائيل بأنها تُسيس الرياضة وتستغل اتحاد كرة القدم كأداة سياسية من أجل تطبيع الضم غير القانوني للمدينة.

وأشار إلى أنه وجه رسائل احتجاج رسمية إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والاتحاد القاري لأمريكا اللاتينية، والاتحادين الدولي والأوروبي.

وقال إنه يجب تغيير مكان إقامة المباراة المذكورة والالتزام بمبادئ فصل الرياضة عن السياسة، بما يخدم استقرار جميع الشعوب خاصة مع نية إسرائيل اصطحاب منتخب الأرجنتين بجولة في البلدة القديمة شرق القدس، وهي أرض فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي.

وأضاف أن "إقامة هذه المباراة في القدس ستكلف الأرجنتين حتماً سمعتها الرياضية والأخلاقية، وخسارة مشجعي فريقها من جميع دول العالم المحبة للعدل والسلام، ويجب التصدي لمحاولات إسرائيل تحويل أداة السلام إلى أداة سياسية لتبييض جرائم الاحتلال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - neuchatelois الاثنين 28 ماي 2018 - 21:28
Bonsoir
Je Le redits la question palestinienne c’est fini depuis l’arrivée du président américain Trump et le maintien de président Abass au pouvoir et je donne toute la responsabilité à ce dernier car il a mal géré le problème.
A ta place je laisse ma place à quelqu’un d’autre plus jeune que vous .
Merci
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2 - bouaaza الاثنين 28 ماي 2018 - 22:01
Pour ceux qui disent qu'Israël est un pays fort , vous ignorez que la France a fourni à Israël le nucléaire, les USA fournissent les F 16 /35 .....tanks , bombes, missiles .....les occidentaux soutiennent Israël avec tous les moyens et partout ......sans les croisés les palestiniens jetteront ces batards juifs venus de partout du monde en mer en une matinée et vous ,continuez à nager dans l'ignorance
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