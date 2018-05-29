24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:30
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محمّد الصَبّاغ في الذّكرى الخامسة لرحيله
- منتجاتنا الاستهلاكية وعنصر الثقة!
- مقاعد نجوم البايرن تباع في سوق للمتلاشيات بسلا
- الصين تعتزم إنهاء سياسة التوجه الواحد البيئية
- رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى محادثات عفوية مع الشمال
إسبانيا تُكذب يتيم وتدشن اعتقال مستغلين جنسيا لعاملات مغربيات (5.00)
عام على اعتقال نشطاء "حراك الريف" .. هذه أبرز محطات المحاكمة (5.00)
- "العدالة والتنمية" يطالب برفع الدعم عن "البوطا" قبل سنة 2020 - (214)
- "أبطال الوطن".. ملحمة لدعم تنظيم المونديال تثير سخرية فيسبوكية - (135)
- رئيس الحكومة يعلن تفاهمه مع "شباب الفايسبوك" على محاربة الفساد - (122)
- طلبة صحراويون يحرقون بطائق التعريف الوطنية - (120)
- إسبانيا تُكذب يتيم وتدشن اعتقال مستغلين جنسيا لعاملات مغربيات - (117)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تدابير استثنائية لنقل مشجعي المغرب إلى روسيا
اعتمدت وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وشركة الخطوط الملكية المغربية برنامج رحلات جوية تربط الدار البيضاء وطنجة ووجدة ومراكش بمدن سان بطرسبرغ وموسكو وكالينينغراد بمناسبة مشاركة أسود الأطلس في كأس العالم 2018 التي ستحتضنها روسيا.
وأوضح بلاغ مشترك للخطوط الملكية المغربية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة أنه من أجل السماح للمشجعين بالتوجه لروسيا لدعم المنتخب الوطني، ستقوم الخطوط الملكية المغربية بتعبئة 13 طائرة لتمكين قرابة 2500 مسافر من مرافقة أسود الأطلس إلى روسيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرحلات الإضافية ستكون مبرمجة خصيصا من أجل السماح للمشجعين بالحضور للمباريات والعودة بعد نهاية المواجهة، بسعر قار مدعم قدره 5000 درهم (ذهاب وإياب).
وسيكون العرض، الموجه حصريا للحاصلين على تذاكر الولوج إلى المباريات، متاحا للاقتناء ابتداء من يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 من خلال الوكالات التجارية للشركة وأيضا من خلال شبكة وكالات الأسفار.
وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج يأتي لاستكمال العرض الأولي الذي أطلقته الخطوط الملكية المغربية منذ يناير الماضي بخصوص موسكو وسان بطرسبرغ والذي يهم قرابة 3000 تذكرة مع تركيز قوي على العاصمة الروسية.