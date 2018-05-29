تدابير استثنائية لنقل مشجعي المغرب إلى روسيا

هسبريس من الرباط

اعتمدت وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وشركة الخطوط الملكية المغربية برنامج رحلات جوية تربط الدار البيضاء وطنجة ووجدة ومراكش بمدن سان بطرسبرغ وموسكو وكالينينغراد بمناسبة مشاركة أسود الأطلس في كأس العالم 2018 التي ستحتضنها روسيا.

وأوضح بلاغ مشترك للخطوط الملكية المغربية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة أنه من أجل السماح للمشجعين بالتوجه لروسيا لدعم المنتخب الوطني، ستقوم الخطوط الملكية المغربية بتعبئة 13 طائرة لتمكين قرابة 2500 مسافر من مرافقة أسود الأطلس إلى روسيا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرحلات الإضافية ستكون مبرمجة خصيصا من أجل السماح للمشجعين بالحضور للمباريات والعودة بعد نهاية المواجهة، بسعر قار مدعم قدره 5000 درهم (ذهاب وإياب).

وسيكون العرض، الموجه حصريا للحاصلين على تذاكر الولوج إلى المباريات، متاحا للاقتناء ابتداء من يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 من خلال الوكالات التجارية للشركة وأيضا من خلال شبكة وكالات الأسفار.

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج يأتي لاستكمال العرض الأولي الذي أطلقته الخطوط الملكية المغربية منذ يناير الماضي بخصوص موسكو وسان بطرسبرغ والذي يهم قرابة 3000 تذكرة مع تركيز قوي على العاصمة الروسية.