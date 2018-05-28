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الرئيسية | رياضة | إيران تخسر وديا أمام تركيا استعدادا للمونديال

إيران تخسر وديا أمام تركيا استعدادا للمونديال

إيران تخسر وديا أمام تركيا استعدادا للمونديال
هسبريس - متابعة
الاثنين 28 ماي 2018 - 20:47

قاد جنك طوسون المنتخب التركي، اليوم الإثنين، للفوز على نظيره الإيراني بهدفين لهدف في المباراة الودية ضمن استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

دخل المنتخب التركي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة عبر طوسون.

وتبادل الفريقان الهجمات طوال شوط المباراة الأول دون أن تتغير النتيجة، ليخرج المنتخب التركي متقدمًا بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ومع حلول الدقيقة 50 أضاف طوسون الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده.

وشهدت الدقيقة 90 طرد عمر بيرام، ليلعب المنتخب التركي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

بعدها بدقيقة، تمكن المنتخب الإيراني من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عبر اشكان ديجاكاه من ركلة جزاء.

وتلعب إيران في المجموعة الثانية بالمونديال بجانب إسبانيا والبرتغال والمغرب.

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