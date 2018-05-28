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الرئيسية | رياضة | تونس تفرض التعادل على البرتغال في مباراة ودية

تونس تفرض التعادل على البرتغال في مباراة ودية

تونس تفرض التعادل على البرتغال في مباراة ودية
هسبريس - متابعة
الاثنين 28 ماي 2018 - 20:58

فرض منتخب تونس التعادل 2-2 على مضيفه البرتغالي في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الاثنين في براغا.

وتقدم المنتخب البرتغالي بهدفين حملا توقيع أندريه سيلفا في الدقيقة 22 وجواو ماريو في الدقيقة 34.

ورد المنتخب التونسي بهدفين عن طريق أنيس البدري في الدقيقة 40 وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 64.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة السابعة للمونديال بجانب إنجلترا وبلجيكا وبنما فيما تلعب البرتغال في المجموعة الثانية إلى جوار إسبانيا والمغرب وإيران.

وتعرضت جهود المنتخب الإيراني للاستعداد لكأس العالم في روسيا لهزيمة أمام مضيفه التركي 2-1، اليوم الاثنين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما في إسطنبول.

وسجل جينك توسن مهاجم إيفرتون الإنجليزي هدفي الفوز لتركيا في الدقيقتين السادسة و50، وتكفل اشكان ديجاجا بالهدف الوحيد لإيران من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - casaoui الاثنين 28 ماي 2018 - 21:14
Détrompez vous les équipes européennes font des réglages de leurs équipes et les arabes jouent les matchs comme la finale
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12
2 - Ziryab الاثنين 28 ماي 2018 - 21:15
très beau match. intéressant surtout que le Portugal est dans notre groupe
ils ont choisis des équipes de grand calibre ! Port, Esp, Belgique après avoir affronté Costa Rica, Ouzbékistan, Iran et Algérie.
en tout ils ont fait 3 victoires et un nul contre Port
chez les portugais
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-3
3 - البوهالي الاثنين 28 ماي 2018 - 21:23
المنتخب البرتغالي فريق في المتناول ولا خوف علينا منه
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19
4 - LATIF AIT الاثنين 28 ماي 2018 - 21:27
تصنيف تونس 15 عالميا راي مباراة قوية وكان بامكان الاخوة فى تونس انتزاع الفوز. حظ موفق للاسود
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15
5 - رياض الاثنين 28 ماي 2018 - 21:31
تعادل تةنس امام البرتغال لا يعني ان مبارتنا امام البرتغال ستكون سهلة، فمطلوب من نخبتنا، التأهب والحزم، والحيطة والعزم، والتوفيق للجميع.
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19
6 - ديما المغرب الاثنين 28 ماي 2018 - 21:44
بالتوفيق لا سود الاطلس ان شاء الله المنتخب الوطني يدوز للدور النهاءي
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12
7 - امين مغربي الاثنين 28 ماي 2018 - 21:52
خوفنا من اسبانيا فقط . على الاقل يجب علينا حسم النقط مع ايران
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9
8 - ابن سوس المغربي، حذاري الاثنين 28 ماي 2018 - 21:53
أيها المغاربة أيها المدرب أيها اللاعبين لا تتقو في المباريات الودية تبقى مجرد تجارب اختيار من هو أحسن و من أضعف ليس الا المباريات الودية مجرد تمرين اما الحقيقة على أرض الواقع سا تكون فب المنافسات الجدية و هي تكون بوجه آخر حماس و لعب من القلب من أجل فرض الوجود و الإنتصارات إذن حذاري من احتقار أي منتخب او بناء على المبارايات الودية فا هذا أكبر خطاء لأن في كثير من الأحيان المنهزم في المباريات الودية ينتصر غي مباريات التنافسية و العكس المنتصر ينهزم
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14
9 - Khouribga الاثنين 28 ماي 2018 - 22:26
comme aux entrainements le jour du mondial ca sera un autre son de clocheles tunisiens ont joué à 150% et les portugais à 30%
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