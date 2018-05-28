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كُتّاب وآراء
تونس تفرض التعادل على البرتغال في مباراة ودية
فرض منتخب تونس التعادل 2-2 على مضيفه البرتغالي في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الاثنين في براغا.
وتقدم المنتخب البرتغالي بهدفين حملا توقيع أندريه سيلفا في الدقيقة 22 وجواو ماريو في الدقيقة 34.
ورد المنتخب التونسي بهدفين عن طريق أنيس البدري في الدقيقة 40 وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 64.
ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة السابعة للمونديال بجانب إنجلترا وبلجيكا وبنما فيما تلعب البرتغال في المجموعة الثانية إلى جوار إسبانيا والمغرب وإيران.
وتعرضت جهود المنتخب الإيراني للاستعداد لكأس العالم في روسيا لهزيمة أمام مضيفه التركي 2-1، اليوم الاثنين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما في إسطنبول.
وسجل جينك توسن مهاجم إيفرتون الإنجليزي هدفي الفوز لتركيا في الدقيقتين السادسة و50، وتكفل اشكان ديجاجا بالهدف الوحيد لإيران من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
ils ont choisis des équipes de grand calibre ! Port, Esp, Belgique après avoir affronté Costa Rica, Ouzbékistan, Iran et Algérie.
en tout ils ont fait 3 victoires et un nul contre Port
chez les portugais