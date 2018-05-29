"الأسود" يواصلون الاستعدادات بكرانس مونتانا‎

هسبريس - متابعة

في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم بروسيا، خاض لاعبو المنتخب المغربي حصة تدريبية أمس الاثنين على أرضية ملعب لانس بمدينة كرانس مونتانا.

وقد ركز الناخب الوطني، هرفي رونار، على خلق الانسجام بين اللاعبين خلال التسعين دقيقة التي استغرقتها الحصة؛ إذ تم اعتماد تمارين تقنية وتكتيكية تحضيرا للقاء الودي أمام منتخب أوكرانيا الخميس القادم بملعب جنيف.

كما أجرى اللاعبون حصة تدريبية خفيفة بقاعة تقوية العضلات بمقر إقامة الأسود بمدينة كرانس مونتانا، قسم من خلالها الطاقم التقني العناصر الوطنية إلى ثلاث مجموعات خاضت كل واحدة منها نصف ساعة من التمارين.