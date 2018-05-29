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الرئيسية | رياضة | الولايات المتحدة تمنع أبرز عدائي المغرب من ولوج التراب الأمريكي

الولايات المتحدة تمنع أبرز عدائي المغرب من ولوج التراب الأمريكي

الولايات المتحدة تمنع أبرز عدائي المغرب من ولوج التراب الأمريكي
هسبورت - عمر الشرايبي*
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 00:35

في موقف وصف بـ"الغريب"، رفضت السلطات القنصلية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية منح تأشيرة الدخول لترابها للعداء المغربي سفيان البقالي، وصيف بطل العالم في مسافة 3000 متر موانع، للمشاركة في ملتقى "Eugene"، ثالث محطات العصبة الماسية لألعاب القوى.

وشَهدت انطلاقة الموسم الرياضي للعداء المغربي سفيان البقالي تعثّرا، بعدما حُرم من المشاركة، نهاية الأسبوع المنصرم، في ملتقى "Eugene" في الولايات المتحدة الأمريكية، ثالث محطات العصبة الماسية لألعاب القوى، بسبب مشكل حصوله على التأشيرة لولوج التراب الأمريكي.

وقال البقالي في اتّصال مع "هسبورت" إنه لم يتفهم الطريقة التي تم التعامل بها مع طلبه للحصول على "الفيزا"، رغم اتباعه للمساطر الإدارية المطلوبة منذ 10 أبريل الماضي؛ إذ كان من المفترض أن تتم العملية بشكل سلس وتستغرق بضعة أيام، على أبعد تقدير، مردفا: "فوجئت بإخباري بأن جوازي يخضع للبحث من قبل المصالح القنصلية الأمريكية عوض توصلي بالتأشيرة، في الوقت الذي اقترب فيه موعد برمجة سفري إلى Eugene".

وتابع وصيف بطل العالم لمسافة 3000 متر موانع، قائلا: "تدخل راعي الألبسة الرياضية الذي أتعامل معه، ويلزم حضوري للمشاركة في الملتقى بحكم العقد بين الطرفين، حيث حصلت عن طريقهم على تأشيرة P1 من أجل ولوج التراب الأمريكي، لكن مصالح القنصلية في المغرب واصلت تماطلها"، مردفا: "الغريب في الأمر أن قنوات التواصل المباشر منعدمة؛ إذ كان المسؤولون في الشركة الراعية لولاية ميامي يمرون عبر المصالح القنصلية في العاصمة الكينية نيروبي من أجل التواصل مع نظرائهم في المغرب".

وختم البقالي قائلا: "كنت أحضّر بشكل مكثف من أجل افتتاح الموسم الرياضي بنتيجة إيجابية عبر ملتقى "Eugene" إلا أن هذا العائق صادفني"، مردفا: "على الرغم من سلامة الملف الموضوع من طرف جامعة ألعاب القوى وتدخل الشركة الراعية الأمريكية المعروفة باعتبارها جهازا عالميا، إلا أن السلطات الإدارية الأمريكية في المغرب لم تقدّر الموقف ومكانتي، وتأثير ذلك في مساري الرياضي"، مبرزا أنه لم يصادفه أبدا موقف مماثل.

يشار إلى أن سفيان البقالي سيضطر إلى مواصلة تحضيراته في مدينة إفران، في انتظار موعد ملتقى محمد السادس في مدينة الرباط، المقرر في 13 يوليوز المقبل، لاسيما وأن اختصاص مسافة 3000 متر موانع يغيب عن برنامج الجولات المتبقية في أوسلو، ستوكهولم، باريس ولوزان.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - tornadogut الثلاثاء 29 ماي 2018 - 00:53
ربما لقب البقالي يقترن بالارهاب في النظام الامريكي فهذا وارد جداً هههههههههه
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19
2 - ههههه الثلاثاء 29 ماي 2018 - 00:54
ممكن خافو منو بلي غادي يبقى تما حراك وميرجعش عند المغرب حيت بلادنا ما فيها مايدار وغادية وكتزيد اللور فجميع القطاعات وفجميع المجالات
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20
3 - ben الثلاثاء 29 ماي 2018 - 00:54
عليك ان ترفع دعوى قضائية ضد هده الدولة لمعرفة الاسباب عن عدم منحك تأشيرة الدخول لهدا البلد وكان على منظمة الالعاب القوى هي من تساعدك على موضوعك واين وزارة الشبيبة والرياضة والجامعة الملكية للالعاب القوى بالمغرب
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60
4 - Brainiac الثلاثاء 29 ماي 2018 - 00:56
Les americains ne fonts pas d'exceptions ....la loie c'est la loie....meme leur president n'est pas au dessus de la loie.....Les etats unis ce n'est pas comme le Maroc ou les riches et les connectes et les ministres et leurs familles sont en dessus de la loie....Si votre dossier n'est pas compatible Avec les conditions de recevoire le visa,
alors tu ne recevera pas cette visa....point final
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-18
5 - الاسد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 00:57
بدات انياب الاسد في الظهور حتما هو لا يبتسم
المرة المقبلة سيكون زئير الاسد وبعدها لا احب و اخاف بعدها
لان بعدها اذا اصررت على مجابهة الاسد فحتما ستصبح و جبة خفيفة في لقمة او لقمتين فسينساك الاسد و تنساك الطبيعة
حكمة من جزر (زئير الاسد)
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-12
6 - khalid الثلاثاء 29 ماي 2018 - 00:57
les americains ne plaisante pas il doit y avoir une raison..sinon je vois pas pourquoi ils vont refuser. je crois plutot le systeme americain que toi. bonne chance dans tes demarches
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-11
7 - jawad الثلاثاء 29 ماي 2018 - 00:59
فيها خير أخويا البقالي. هذا إنتقام من أمريكا على المغرب لمنافسته على تنظيم كأس العالم 2026 و للأسف كنت أنت الضحية
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16
8 - يوسف مكناس الثلاثاء 29 ماي 2018 - 01:03
هذا يظهر اننا دولة ضعيفة لا إحترام لها،وان جامعة احبزون و هو بالأخص قزم ولا قيمة له، وان يكف عن التبجح على المواطنين، وان يقدم الاستقالة لانه غير قادر ان يدافع عن البلد
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30
9 - مغربي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 01:05
المشكل انك مغربي تريد الدخول لامريكا لتمثل المغرب وهي تريد المغربي الدي يدخل امريكا ليعود للمغرب ليمثلها. هدا هو الفرق
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12
10 - Ahmid الثلاثاء 29 ماي 2018 - 01:08
أنصح كل الرياضيين تجنب مدينة إفران لأن فيها الرطوبة عالية وكثرة الأشجار التي تسبب في الضغط على الرئتين خصوصا، وبالتالي الإصابة ب"الضيقة" والحساسية! وهذه الأعراض والأمراض لا تأتي بين ليلة وضحاها، بل مع مرور الوقت والسنوات وكثرة الإقامة بإفران وضواحيها .. عليكم مثلا بمراكش، ورمضان مبارك!
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-4
11 - ابو ادم الثلاثاء 29 ماي 2018 - 01:09
أين الجامعة الملكية لألعاب القوى و مسؤليها. ؟ ما دورهم؟ ماذا اضافوا لالعاب القوى المغربية.؟ لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
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4
12 - الفيلسوف الثلاثاء 29 ماي 2018 - 01:12
امريكا بلد لا يفرق بين ما هو رياضي و سياسي.. بل يتداخل المجالين مع بعضهما البعض
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4
13 - سعيد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 01:20
خويا كنا كنشجعوكم بزاف ولكن خويا حتى عداء مشفناش دار شي حاجة لمغاربا كلهم غير المصلحة مع الرغم أن الشعب هو لطلعهم ودار ليهم قيمة .دبا صافي لبغا يدير شي حاجة الله يعونو غير فوتونا عليكم حنى مشاكينا كثر من مشاكيكم
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-1
14 - محمد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 01:21
أعتقد أن أمريكا على حق وعلى صواب في الدفاع على أمن أبناءها من الدخلاء الأجانب بالطريقة التي تراها مناسبة
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3
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