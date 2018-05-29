مهارات أيوب الكعبي مطلوبة في الدوري المكسيكي‎

هسبورت من الرباط*

يَسعى نادي "كلوب أمريكا" المكسيكي إلى تعزيز هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يدخل اسم المغربي أيوب الكعبي، لاعب فريق نهضة البركان، ضمن اهتمامات إدارة وتقنيي الفريق.

حسب تغريدة نشرها الصحفي كارلوس رودريغو هيرنانديز، المشتغل في شبكة "فوكس سبورت"، فإن اللاعب الدولي المشارك مع "أسود الأطلس" في المونديال يدخل ضمن الخيارات الهجومية لنادي "كلوب أمريكا" وناد آخر لم يكشف عن اسمه.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com