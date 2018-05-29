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مهارات أيوب الكعبي مطلوبة في الدوري المكسيكي
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:15
يَسعى نادي "كلوب أمريكا" المكسيكي إلى تعزيز هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يدخل اسم المغربي أيوب الكعبي، لاعب فريق نهضة البركان، ضمن اهتمامات إدارة وتقنيي الفريق.
حسب تغريدة نشرها الصحفي كارلوس رودريغو هيرنانديز، المشتغل في شبكة "فوكس سبورت"، فإن اللاعب الدولي المشارك مع "أسود الأطلس" في المونديال يدخل ضمن الخيارات الهجومية لنادي "كلوب أمريكا" وناد آخر لم يكشف عن اسمه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عمر الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:32
الله اسهل عليك يا اخي مدا بنا نشوفوك في اوروبا
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