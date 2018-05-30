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الرئيسية | رياضة | البنزرتي يجعل الدراجي وداديا لمدّة تعادل موسمين

البنزرتي يجعل الدراجي وداديا لمدّة تعادل موسمين

البنزرتي يجعل الدراجي وداديا لمدّة تعادل موسمين
هسبورت ـ أمال لكعيدا*
الأربعاء 30 ماي 2018 - 04:35

تَوصّل مسؤولو الوداد البيضاوي إلى اتّفاق مع الدولي التونسي أسامة الدراجي، لضمه إلى صفوف الكتيبة "الحمراء" خلال فترة الانتقالات الصيفية، بتوصية من فوزي البنزرتي، مدرب الفريق، الذي اشترط التعاقد مع "نسر قرطاج" من أجل الاستمرار مدربا للنادي.

وأكّدت مصادر من داخل الفريق "الأحمر"، في تصريح لهسبورت، أن الطرفين توصلا إلى اتّفاق ينتقل بموجبه الدراجي إلى صفوف الوداد البيضاوي لموسمين، إذ لم يعد يفصل اللاعب الذي حل في بنجلون للتفاوض مع المكتب المسير للنادي سوى اجتياز الفحص الطبي الاعتيادي قبل التوقيع رسميا لبطل إفريقيا.

وما زال المكتب المسير للوداد البيضاوي، بتشاور مع الطاقم التقني للفريق بقيادة البنزرتي، يتفاوض مع لاعبين آخرين يشغلون مركز "رأس الحربة"، على أن يتم حسم التعاقد مع واحد منهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان فوزي البنزرتي قد رهن بقاءه على رأس الإدارة الفنية للوداد البيضاوي بتلبية المكتب المسيّر شروطه المتلخصة أساسا في التعاقد مع الدراجي ورأس حربة مميز وجاهز، لضمان المنافسة على الألقاب الموسم المقبل.

سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي، قال من جهته، في تصريح سابق لـ"هسبورت"، إنه يتحمّل القسط الأكبر من مسؤولية فشل بعض الانتدابات خلال الفترة الماضية، قبل أن يلتزم بسياسة جديدة، وضع من خلالها كل الثقة في المدرب، شريطة قيادة الفريق نحو منصات التتويج.

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