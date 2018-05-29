انتقادات ديل بوسكي لتصريح رونالدو بـ"الرحيل"

هسبريس - افي

أكد مدرب منتخب إسبانيا سابقا، فيسنتي ديل بوسكي، أن تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، عقب نهائي دوري الأبطال مساء السبت الماضي، أمام ليفربول الإنجليزي، "لم تكن مناسبة على الإطلاق".

وخرج النجم البرتغالي بتصريحات عقب تتويج الفريق الملكي بلقبه الثالث على التوالي، والـ13 في تاريخه بالبطولة، يلمح فيها إلى إمكانية رحيله عن الفريق في الموسم المقبل.

وتحدث ديل بوسكي، خلال مراسم تقديم نسخة جديدة من الملعب الذي يحمل اسمه في مدريد، حول الواقع الرياضي، وتحديدا تصريحات النجمين رونالدو والويلزي غاريث بيل عقب نهائي "تشامبيونز ليغ"، وأوضح أنها "لم تكن مناسبة، ولكنها لم تفسد احتفالات النادي".

كما وصف المدرب الأسبق للفريق الملكي، الذي قاده للفوز بلقبين في دوري الأبطال موسمي 1999-2000 و2001-2002، الحقبة الحالية للميرينغي في أوروبا بـ"المذهلة"، وأكد أنها تذكره بـ"الفترة التي فاز بها ريال مدريد بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال خلال ست سنوات خلال 1998 و2000 و2002".