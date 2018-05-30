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كُتّاب وآراء
"موروكو 2026" تَستبعد مؤامرة "تاسك فورس"
اسْتبعدت مصادر داخل لجنة ترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 وجود تسريبات لنتائج تقييم لجنة "تاسك فورس" للملفين المرشحين، عقب الضجة التي أحدثتها أخبار عزم اللجنة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إقصاء ملف المغرب قبل مرحلة التصويت بداعي ضعف المواصلات واللوجستيك في خمس مدن مرشحة لاستقبال التظاهرة.
وعلمت "هسبورت" من المصدر ذاته أن مسؤولين مغاربة فتحوا قنوات التواصل مع مسؤولين بارزين داخل الاتحاد الدولي للعبة من أجل الاستفسار عن حقيقة ما يروج حول الموضوع، قبل أن يستخلصوا "نفيا قاطعا"، وتأكيدا بأن ما يروج هو فقط "إشاعات لا أساس لها من الصحة".
ولم تنتظر "فيفا" طويلا للرد بشكل رسمي على كل ما تم الترويج له مؤخرا؛ إذ دحضت باسمها وباسم الكرواتي زفونيمير بوبان، نائب الأمين العام عضو لجنة "تاسك فورس"، الأخبار الخاصة بإقصاء الملف المغربي من المنافسة على تنظيم كأس العالم 2026.
من جهة أخرى، علق نشطاء مغاربة على الموضوع بكثرة، معتبرين أن التفاصيل التي خرج بها بعض الصحافيين "المقربين" من بوبان لا يمكن لها أن تكون من وحي الخيال، مشددين على ضرورة استيقاظ لجنة ترشح المغرب من سباتها قبل فوات الأوان، وشن حملة مضادة قبل الإعلان رسميا عن قرار "تاسك فورس" من قبل المجلس الإداري لـ"الفيفا".
وفضّلت لجنة ترشح المغرب الصمت كعادتها وعدم اتخاذ أي خطوة تصعيدية من أجل مواجهة كل ما قد يضر بمصلحة الملف المغربي، على الأقل على المستوى الإعلامي، مثلما آثرت متابعة "تغريدات" الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابقة من بعيد، واعتبار أنها ستعطي نتائج عكسية ضد الملف الأمريكي، لكن عكس ذلك هو ما حدث بعد أن جذبت التدوينة تعاطف أو استسلام اتحادات كروية كثيرة وتغيير وجهتها صوب الملف الثلاثي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ليس لها إلا الصمت لأن الملف هزيل جدا
لو صرفت هذه الأموال التي يجولون بها عبر العالم في التنمية لأصبحنا في ركب الدول "المتقدمة"
لكن المسؤل المغربي دائما يفكر بعقلية إرضاء "البراني"