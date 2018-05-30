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الرئيسية | رياضة | "موروكو 2026" تَستبعد مؤامرة "تاسك فورس"

"موروكو 2026" تَستبعد مؤامرة "تاسك فورس"

"موروكو 2026" تَستبعد مؤامرة "تاسك فورس"
هسبورت- محمد أمين متبار*
الأربعاء 30 ماي 2018 - 02:39

اسْتبعدت مصادر داخل لجنة ترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 وجود تسريبات لنتائج تقييم لجنة "تاسك فورس" للملفين المرشحين، عقب الضجة التي أحدثتها أخبار عزم اللجنة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إقصاء ملف المغرب قبل مرحلة التصويت بداعي ضعف المواصلات واللوجستيك في خمس مدن مرشحة لاستقبال التظاهرة.

وعلمت "هسبورت" من المصدر ذاته أن مسؤولين مغاربة فتحوا قنوات التواصل مع مسؤولين بارزين داخل الاتحاد الدولي للعبة من أجل الاستفسار عن حقيقة ما يروج حول الموضوع، قبل أن يستخلصوا "نفيا قاطعا"، وتأكيدا بأن ما يروج هو فقط "إشاعات لا أساس لها من الصحة".

ولم تنتظر "فيفا" طويلا للرد بشكل رسمي على كل ما تم الترويج له مؤخرا؛ إذ دحضت باسمها وباسم الكرواتي زفونيمير بوبان، نائب الأمين العام عضو لجنة "تاسك فورس"، الأخبار الخاصة بإقصاء الملف المغربي من المنافسة على تنظيم كأس العالم 2026.

من جهة أخرى، علق نشطاء مغاربة على الموضوع بكثرة، معتبرين أن التفاصيل التي خرج بها بعض الصحافيين "المقربين" من بوبان لا يمكن لها أن تكون من وحي الخيال، مشددين على ضرورة استيقاظ لجنة ترشح المغرب من سباتها قبل فوات الأوان، وشن حملة مضادة قبل الإعلان رسميا عن قرار "تاسك فورس" من قبل المجلس الإداري لـ"الفيفا".

وفضّلت لجنة ترشح المغرب الصمت كعادتها وعدم اتخاذ أي خطوة تصعيدية من أجل مواجهة كل ما قد يضر بمصلحة الملف المغربي، على الأقل على المستوى الإعلامي، مثلما آثرت متابعة "تغريدات" الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابقة من بعيد، واعتبار أنها ستعطي نتائج عكسية ضد الملف الأمريكي، لكن عكس ذلك هو ما حدث بعد أن جذبت التدوينة تعاطف أو استسلام اتحادات كروية كثيرة وتغيير وجهتها صوب الملف الثلاثي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - wood الأربعاء 30 ماي 2018 - 02:59
كثير من المعلقين يستنكرون تنكر عدد من الدول لدعم الملف المغربي خصوصا الافارقة الذين يدعمون الملف الامريكي لٱعتبارات سياسية و نسوا ان المخزن كان سيقوم بنفس الشيء و اكثر ، بل هو الاكثر تبعية و تملقا للدول الغربية من غيره ، فهو تنكر سابقا للافارقة في تنظيم كأس افريقيا للأمم و أهان دولها بكونها بؤرة للامراض المعدية خصوصا مرض إيبولا و انه غير مستعد لقدومهم الى المغرب هذا البلد النظيف و هو نوع من التكبر الفارغ لان المغرب يوجد جنبا الى جنب او اقل مع دول جنوب الصحراء في مؤشرات التنمية البشرية . و اضطرت غينيا الإستوائية لإنقاد الموقف و تنظيم كأس افريقيا للامم ، و كان المغرب في صدد تنظيم كأس العالم للاندية كانه يريد ان يقول لهم انا اتعامل مع الدول المتقدمة و ليس الافارقة و خلال هذه التظاهرة تم اكتشاف أكبر كراطة في العالم !!! فتصرفات المخزن في مجملها صبيانية و لا تعبر عن نضج المسؤولين !!!
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-2
2 - سعيد الأربعاء 30 ماي 2018 - 03:02
باقي مابغيتوش تعيقوا رآه ماغديش نظموا كأس العالم غير وفروا الفلوس بلا ما تزيدوا ضيعوها
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8
3 - محمد الأربعاء 30 ماي 2018 - 03:08
وفضّلت لجنة ترشح المغرب الصمت كعادتها
ليس لها إلا الصمت لأن الملف هزيل جدا
لو صرفت هذه الأموال التي يجولون بها عبر العالم في التنمية لأصبحنا في ركب الدول "المتقدمة"
لكن المسؤل المغربي دائما يفكر بعقلية إرضاء "البراني"
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1
4 - SOLISTE الأربعاء 30 ماي 2018 - 03:25
الإتحادات الإفريقية التي ستصوت ضدنا سنربحها من إتحادات أمريكا الجنوبية وكما تعلمون أن الأرجنتين مناصفة مع الأروغواي تقدمتا بملف ترشيح لمونديال 2030، فإذا ما فازت أمريكا بتنظيم مونديال 2026 فلن تتمكن الأرجنتين بتقديم ملفها لأنه ممنوع إجراء المونديال دورتين متتابعتين في نفس القارة٠
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0
5 - ولد حميدو الأربعاء 30 ماي 2018 - 03:27
أصبحنا فقط نتمنى قبول الملف و اتمنى دلك حتى نعرف الدول العربية التي تعهدت بمساندة المغرب في مؤتمر القمة العربي و حسب تخميني فليبيا و السودان و الجزائر ستصوت لصالحنا اما الأخرى فحسب أحوال الطقس و لهذا على المغرب ان يعامل الدول الأفريقية بمنطق التعاملات التجارية حسب امكانياتنا
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