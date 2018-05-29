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كُتّاب وآراء
المنتخب يواصل الإعداد لمقابلة أوكرانيا ورونار يَطلب دعم المغاربة
يُواصل المنتخب المغربي استعداداته في منتجع "كرانس مونتانا" بسويسرا، لوديتي أوكرانيا وسلوفاكيا، الخميس والاثنين المقبلين في جنيف، في إطار التحضيرات للمشاركة في كأس العالم المقرر إجراؤها في روسيا بعد أسبوعين.
ويركّز الناخب الوطني، هيرفي رونار، في الحصص التدريبية التي يخوضها "أسود الأطلس" على تقوية الجانب البدني للاعبين، تفاديًا لوقوع العناصر الوطنية في فخ العياء، خاصةً وأن التحضيرات للمنافسة تأتي بتزامن مع نهاية موسم شاق لجل اللاعبين.
ودعا "الثعلب الفرنسي"، في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجماهير المغربية إلى مساندة النخبة الوطنية في الوديتين أمام أوكرانيا وسلوفاكيا في جنيف، قائلا: "أنا على يقين أننا سنحظى بمؤازرة جماهيرية، كما تعودنا على ذلك في الفترة الأخيرة في إيطاليا والمغرب، وهنا في سويسرا أيضاً".
وشدّد الناخب الوطني هيرفي رونار على ضرورة التسلّح بمصادر قوة المنتخب المغربي، وبدعم جماهيره، قبل التوجّه إلى روسيا للمشاركة في المنافسات النهائية لدورة سنة 2018 من كأس العالم.
مباشرةً بعد إجراء الوديتين في جنيف سيشد الفريق الوطني الرحال صوب إستونيا لمواجهة منتخبها الأول، يوم 9 يونيو المقبل، ويعرج بعدها على مقر إقامته في مدينة فورونيج الروسية، استعدادا لأولى مبارياته في كأس العالم أمام إيران يوم 15 يونيو.
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تعليقات الزوّار (6)
فرحونا الله يفرحكم ويحفضكم